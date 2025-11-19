LABoral y el Museo Thyssen-Bornemisza sellan un acuerdo para llevar a Madrid la creación artística asturia

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte y presidenta de la Fundación LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Vanessa Gutiérrez, ha firmado este miércoles un acuerdo de colaboración con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza que permitirá que dos artistas residentes en Asturias presenten cada año sus creaciones en el museo madrileño, dentro del ciclo 'Visión y presencia'.

El convenio, que tendrá vigencia hasta 2028 y podrá prorrogarse, prevé también que el Thyssen proponga anualmente a tres artistas nacionales o internacionales para presentar sus obras en LABoral Centro de Arte, en Gijón.

La colaboración se pondrá en marcha en 2026 con la participación de las artistas asturianas María Vallina (Langreo, 1978) y Mónica Cofiño (Gijón, 1980), que escenificarán sus obras en la quinta edición del ciclo en distintos espacios del museo madrileño. Vallina presentará el 21 de enero la pieza Silencio roto para un encuentro en los límites habitables, mientras que Cofiño llevará a escena el 18 de noviembre Radiofonías de una guerra.

Por su parte, tres creadoras que han participado en ediciones anteriores del ciclo Visión y presencia actuarán en LABoral a lo largo de 2026: la asturiana Noemí Iglesias Barrios, la camerunesa-española Agnes Essonti y la canaria Teresa Correa.

El acuerdo se ha presentado en una rueda de prensa en la que ha participado la consejera, Vanessa Gutiérrez; el director artístico del Thyssen, Guillermo Solana, y el director gerente, Evelio Acevedo, quienes han destacado la relevancia de esta alianza para visibilizar el talento asturiano y fortalecer las redes culturales, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

Creado por Semíramis González, actual directora de LABoral, el ciclo 'Visión y presencia' alcanzará en 2026 su quinta edición con diez nuevas acciones ideadas por artistas nacionales e internacionales para escenificarlas en el Thyssen. Esta iniciativa busca poner el foco en los problemas sociales y aborda temáticas como tradiciones, ecofeminismo, emergencia climática o migraciones.

En la próxima edición participarán creadoras de España, Guatemala, Chile, Guinea Ecuatorial y Perú, con el apoyo de instituciones como el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y festivales como Ellas Crean o la Bienal de Mujeres en las Artes Visuales.