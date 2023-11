Lastra acusa a PP y Vox de ser "promotores" de los "señalamientos" al PSOE y reclama a Feijóo "pedir perdón"

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE en el Congreso por Asturias, Adriana Lastra, ha acusado a PP y Vox de ser "promotores políticos" de los "señalamientos" que han generado ataques a sedes y agresiones a diputados socialistas, por lo que ha reclamado a Alberto Núñez Feijóo condenar claramente esos ataques y "pedir perdón".

"Si no lo hacen les haremos responsables de cualquier cosa que ocurra a los socialistas", ha señalado, para afirmar que si los 'populares' no son capaces de "comportarse como demócratas" ya no serán cómplices "sino autores intelectuales".

En una rueda de prensa en Oviedo, Lasta ha anunciado que ella misma ha tenido que acudir a denunciar ante la Policía por los insultos y ataques recibidos ante la sede de la FSA.

Por todo ello, ha reclamado al PP que termine "con su estrategia de amedrentamiento y señalamiento" y a Feijóo, que asiste este domingo en la capital asturiana al Congreso del PP regional, que aproveche la visita para condenar esos ataques "y respete la democracia".

"Si no lo hacen les haremos responsables de cualquier cosa que ocurra a los socialistas", ha indicado Lastra, que ha recordado que el que será ratificado este sábado como presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, comparó la investidura de Pedro Sánchez con el golpe de estado de Tejero.

La diputada asturiana ha calificado el "señalamiento" a socialistas en redes sociales, las manifestaciones o la vandalización de las sedes como un ejemplo de que hay sectores "que no saben asumir el mandato de las urnas".

Por otro lado, Lastra ha querido recordar que que la Ley de Amnistía "es una ley más" y se ha mostrado convencida de que es "plenamente constitucional". Así, ha recordado que esa posible intranquilidad que había "está más relajada". "Lo que no era posible era tener al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Supremo cuestionando una ley que no conocía. Era un poco osado", ha señalado.

Para finalizar, sobre las palabras de Junts en el debate de investidura de Pedro Sánchez, ha indicado que "estamos acostumbrados a los fuegos de artificio, muchas veces se habla más para los propios que para los ajenos". "No hablaban tanto para nosotros como para su propio electorado", ha sentenciado.