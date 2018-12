Lastra afirma que no se puede admitir discusiones sobre la instalación del alcoholímetros en los autobuses

Publicado 13/12/2018 13:48:05 CET

OVIEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha afirmado que no admite discusiones sobre cuestiones de seguridad como la instalación de alcoholímetros en los autobuses.

Así lo ha indicado el consejero este viernes en Oviedo, donde ha afirmado que los autobuses tienen mecanismo de control del alcohol "y no es un buen mensaje tratar de discutir lo que tiene que ver con su limitación y su no instalación".

En ese sentido, en referencia al conflicto sobre este tema entre los trabajadores y la empresa TUA, que gestiona el transporte urbano de Oviedo, Lastra ha indicado que la instalación de alcoholímetros "se va imponer porque lo piden los tiempos, los usuarios y la relación de igualdad".

Lastra, que no ha mencionado en ningún momento el conflicto concreto al que se refería, ha señalado que no va a entrar en temas de relaciones laborales "pero sí de seguridad". "No puedo permitir que eso se discuta, eso no lo puede permitir la sociedad asturiana, está en juego la seguridad de los usuarios de transporte público", ha sentenciado.