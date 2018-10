Lastra niega que el secretario de Infraestructuras cuestionase el convenio del Plan de Vías de Gijón

Publicado 27/09/2018 12:06:55 CET

El consejero asegura que el convenio está en un procedimiento de análisis jurídico y técnico

OVIEDO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Fernando Lastra ha protagonizado este jueves buena parte del Pleno ordinario al ser interpelado sobre numerosos asuntos por parte de la oposición y ha aprovechado sus intervenciones para insistir en que el nivel de exigencia en materia de infraestructuras es exactamente el mismo que tenía con el Gobierno anterior del PP.

Así Lastra ha ido repasando las prioridades de su cartera y se ha referido al Convenio del Plan de Vías de Gijón, por el que han preguntado tanto el PP como Podemos. Sobre este asunto Lastra ha manifestado que el mismo está en un procedimiento de análisis jurídico y técnico.

"No comparto la idea de que el secretario general de Infraestructuras, José Javier Izquierdo, haya cuestionado la viabilidad del convenio. El convenio está sometido a un procedimiento de análisis jurídico y técnico y no tengo necesidad de ocultar que hicimos alguna alegación al convenio que están expuestas y necesitamos que sean estudiadas porque tienen que ver con un acontecimiento que es que ADIF le conceda un crédito al Ayuntamiento de Gijón", ha explicado Lastra.

Así ha indicado que esa alegación no supone que el Ejecutivo asturiano esté en contra de ese proyecto, sino que es todo lo contrario y hay muestras claras de ese apoyo al mismo.

CORREDOR ATLÁNTICO

Otra de las cuestiones repasadas ha sido el impulso de la reunión en favor del corredor del Atlántico, sobre el que ha manifestado que la iniciativa del promover dicha reunión es del propio presidente del Principado y tiene el propósito de que esta demanda compartida por las regiones del norte de España y Portugal reciba la atención debida por parte de la Unión Europea.

Ha indicado que se ha tomado esta decisión tras el impulso de la Plataforma y ha rechazado que para el Ejecutivo central tenga más importancia el Corredor Mediterráneo que el Atlántico. "Si se dice que la importancia es la misma es que la es, no hay otra lectura", ha dicho.

Lastra, en sede parlamentaria ha indicado que "entiende que intranquilice la imprecisión pero también la precisión debería tranquilizar" y ha indicado que las exigencias del Gobierno de Asturias siguen siendo las mismas que antes del cambio de Gobierno.

También ha negado cualquier parón en las obras de la Variante y ha reiterado que el compromiso es claro: fin de los túneles en 2020 para una variante de uso mixto, pasajeros y mercancías.

Respecto al plan de mejora de las cercanías, Lastra ha indicado que han planteado la posibilidad de compartir con el operador, Renfe, la necesidad de adecuar las frecuencias del servicio para mejorar tiempos y lograr un sistema eficaz y eficiente. No obstante ha asegurado que no hay que confundir esta cuestión con el Plan de mejora de Cercanías que sigue adelante con total garantía. Así ha explicado que Fomento está ya ejecutando dicho plan dotado con más de 600 millones.

"De las 110 actuaciones previstas en el plan, hay dos finalizadas, 16 en ejecución, una pendiente de adjudicación y 9 en trámites para su licitación en 2018", ha explicado.

Fernando Lastra ha insistido en que de la misma manera que hacían con el Gobierno anterior, desde el Principado se sigue reivindicando la Autopista del Mar, ya que Asturias está en disposición de cumplir con lo que le compete.

La Autovía de suroccidente, el desdoblamiento de la autopista Y o el soterramiento en Avilés han sido otras de las cuestiones que el consejero ha opuesto sobre la mesa como prioridades de su cartera.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El primer grupo en interpelar al consejero ha sido el de IU, Ovidio Zapico ha indicado que hoy más que nunca se necesita "firmeza y exigencia" por parte del Gobierno asturiano al Gobierno de la nación y hay al menos "seis o siete elementos sobre los que Lastra debe preguntar al ministro de Fomento, José Luis Ábalos".

Así se ha referido Zapico a la Autopista del Mar, el soterramiento de Langreo, el Plan de Vías de Gijón sobre el que se debe firmar el convenio de manera inmediata, la Variante de Pajares, el Plan de Cercanías o las conexiones aéreas en el Principado.

Tras escuchar al consejero Zapico ha insistido en que "la partitura no suena nada bien para la región" y ha afeado que el Ministro prefiera visitar más el Levante que el Cantábrico, criticando la escasa implicación de Ábalos con Asturias.

Así ha reclamado un Gobierno con más gestos como el que ha hecho Lastra ayer pidiendo la reunión con el ministros y ha pedido que esas "ganas de hacer" se trasladen al resto del Ejecutivo asturiano.

VENGANZA DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

Desde el PP, David González Medina ha asegurado que todos los proyectos a los que ha hecho mención el consejero en su primera intervención son de proyectos del Gobierno del PP. Y del Gobierno del PP también es el proyecto del Plan de Vías, que fue paralizado por el PSOE.

Así ha indicado que ahora, a día de hoy se retrocede a años atrás, se vuelve a ralentizar el proyecto cayendo en manos socialistas y se vuelve a las excusas burocráticas y ha pedido a Lastra "valentía" ante "la venganza del Gobierno de Sánchez con el el presidente del Principado a costa de los asturianos".

"No se le llene la boca con las firmas con el Gobierno de España, le ha afeado al diputado del PP, David González Medina. "Han perdido el Gobierno, no es poco, procure no perder también el norte", le ha dicho Lastra a González Medina.

Por su parte el diputado de Podemos, Héctor Piernavieja, ha manifestado que su grupo no entiende que el secretario de Infraestructuras venga a Asturias a cuestionar un acuerdo, el del Plan de Vías, fundamental para la región.

Así ha considerado importante que Lastra clarifique lo que está ocurriendo y le ha pedido "firmeza" para que no se de ningún paso atrás en una obra de tal calado.