Ledo mejora las condiciones para que las educadoras de 0-3 cojan días y llama a CCOO a sumarse al acuerdo

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno asturiano, Eva Ledo, ha informado este jueves de que ha retirado de su propuesta la condición de que las educadoras de 0-3 años disfruten de sus días de libre disposición en jornadas no lectivas.

"Este compromiso que se reflejó en el acuerdo escrito, acabamos de retirarlo del acuerdo escrito, de manera que de los días de libre disposición se puedan coger tal y como indica la norma, garantizando el servicio", ha indicado Ledo.

La dirigente asturiana ha hecho estas manifestaciones después de presentar su última propuesta a los sindicatos que mantenían una huelga en el sector. CSIF, Usipa y UGT ya anunciaron que desconvocaban la movilización. Sin embargo, CCOO seguía manteniendo la movilización.

Ledo ha hecho un llamamiento a CCOO a sumarse al acuerdo, tras el pacto alcanzado en la octava reunión de la mesa de diálogo de 0 a 3 años, que "abarca todas las demandas que nos habían planteado" y ha invitado al sindicato CCOO a sumarse a él, junto a las otras tres organizaciones que han desconvocado los paros, "para poder empezar a trabajar ya en el reglamento de funcionamiento interno y en las demás cuestiones contempladas en la ley", ha explicado.

Ledo destaca que se ha logrado solventar también la cuestión del calendario, que conjuga la doble función educativa y de conciliación familiar, recordando esa última matización en el compromiso alcanzado con las trabajadoras al eliminar la vinculación de los días de libre disposición a los no lectivos.

La consejera ha efectuado estas declaraciones durante la visita que ha realizado hoy al Colegio Público de San Pedro de los Arcos, de Oviedo, donde ha acompañado a la investigadora María Berdasco y ha conocido de primera mano los proyectos que el centro desarrolla en materia de inclusión, como Somos Asturias.