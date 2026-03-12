Ledo vincula a problemas mentales las agresiones en centros de educación especial y defiende protocolos junto a Salud

La consejera de Educación, Eva Ledo, durante la comisión parlamentaria de esta tarde. - GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, ha defendido este jueves la coordinación con Salud Mental para abordar las agresiones en centros de educación especial, que ha atribuido mayoritariamente a desajustes de alumnos con problemas de salud mental, y ha garantizado que su departamento cumple con las condiciones de seguridad en los colegios asturianos.

En respuesta a una pregunta de la diputada del PP Gloria García en la Comisión de Educación de la Junta General, Ledo ha señalado que la Dirección General de Inclusión Educativa y de Ordenación es "conocedora" de las agresiones que se producen en estos centros, de las que se informa "puntual y debidamente". "Es lamentable que se produzca cualquier episodio de esta índole en un centro educativo. Afecta a la convivencia, afecta al personal educativo. Estamos ante situaciones concretas y circunstancias muy específicas y hay unas actuaciones pautadas", ha remarcado.

Ledo ha detallado que desde el Servicio de Inclusión Educativa y Formación del Profesorado se trabaja de modo coordinado con el Servicio de Planificación en Salud Mental y Adicciones de la Consejería de Salud. En los casos graves, ha indicado, estos servicios contactan con los especialistas que llevan cada caso para proporcionar "pautas de actuación inmediatas" que permitan dar respuesta a las incidencias que se registran en los centros.

COLEGIO DE CASTIELLO

La parlamentaria del PP asturiano García ha reprochado a la consejera que los centros de educación especial sean los "grandes olvidados" y ha denunciado la falta de personal auxiliar en colegios como el CPEE Castiello, en Gijón, donde ha relatado agresiones a auxiliares en un contexto de déficit de efectivos pese al número de alumnos con dictamen que requieren este apoyo. También ha citado el caso del colegio de Santullano, con episodios reiterados de agresiones a alumnos, docentes y auxiliares recogidos en informes que, según ha dicho, se han remitido sin respuesta a la Consejería, así como advertencias del Servicio de Prevención de Riesgos.

Ledo ha asegurado que conoce las plantillas y ha cifrado en torno a 182 los alumnos del Colegio de Educación Especial de Castiello y en 67 los docentes, con una ratio de 2,7 alumnos por profesor, además de 12 auxiliares educadores y más de 150 alumnos con necesidad de este recurso. Ha admitido que, si se aplica la ratio de un auxiliar por cada diez alumnos con dictamen, "faltan efectivos", pero ha recordado que se trata de un centro "altamente especializado" en el que la atención específica es "constante" y ha asegurado que se analizan las demandas de los centros para reforzar recursos.

En cuanto a los plazos de refuerzo de personal, Ledo ha explicado que la dotación de nuevos docentes se resuelve en un margen de entre dos y siete días, mientras que la incorporación de auxiliares educadores, al tratarse de personal no docente, se ajusta a otros tiempos administrativos, superiores.

Ledo también ha sido sobre si son seguros los colegios asturianos, la consejera, en respuesta al diputado de Vox Javier Jové, ha asegurado que "sí son seguros", recordando que el Principado lleva 26 años con las competencias educativas transferidas "sin que se hayan producido incidentes" que permitan afirmar lo contrario.

Ha señalado que la seguridad es "una prioridad" del Gobierno autonómico y que el cumplimiento de las condiciones en los centros docentes es una responsabilidad "compartida" con las administraciones locales y con diversos servicios técnicos, equipos directivos y servicios de prevención de riesgos laborales.