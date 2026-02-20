Licitado por 889.924 euros las obras de refuerzo del abastecimiento y sanemiento de Xiranes (Cabranes)

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado por 889.924 euros las obras de refuerzo del abastecimiento y sanemiento de Xiranes --en la segunda fase--, localidad de la parroquia de Graméu, en Cabranes. Las empresas tienen hasta el 17 de marzo para presentar sus ofertas.

El actual sistema de saneamiento del pueblo no cubre todas las viviendas. El proyecto incluye la construcción de seis colectores que suman más de 3,1 kilómetros para recoger los vertidos de la localidad y dar servicio a sus 153 habitantes. Las tuberías conectarán con el colector interceptor del río Sales, a la altura de Madiéu.

También se construirá una nueva tubería de abastecimiento entre el depósito de Cerezaléu y Xiranes, de casi dos kilómetros de longitud, que garantizará un suministro de agua continuo y sin fluctuaciones.

La actuación completa la primera fase, que se desarrolló hace unos años y supuso una inversión de 358.370 euros. Aquellas consistieron en la ejecución de más de 1,8 kilómetros de colectores para recoger los vertidos de Madiéu y conectarlos a la red de colectores que conducen las aguas residuales hasta Vegapallía para su tratamiento. También se construyeron 52 pozos de registro de hormigón prefabricado.