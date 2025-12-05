Licitado el proyecto de urbanización del parque de La Reconquista, en el antiguo matadero de Pola de Siero. - AYTO. SIERO

SIERO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, y el concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, de Siero anunciaron este viernes la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local de los pliegos que regulan la licitación del proyecto de urbanización del parque de La Reconquista, en el entorno del antiguo matadero de Pola de Siero. Se trata de una actuación que cuenta con un presupuesto total de de algo más de 5 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución previsto de 14 meses, a contar desde la firma del acta de replanteo.

El proyecto permitirá transformar una zona actualmente degradada y sin uso en un gran parque urbano, concebido como un espacio verde, accesible y sostenible, integrado en la trama urbana y destinado al paseo, el ocio y la práctica deportiva al aire libre.

La actuación se desarrollará sobre una superficie total aproximada de 15.380 metros cuadrados, situada entre las calles Asturias, Capitán General Gutiérrez Mellado y Ramón y Cajal y la línea ferroviaria Oviedo-Santander.

El diseño del parque prevé una amplia red de zonas verdes y arboladas, conectadas mediante caminos peatonales y ciclopeatonales, así como áreas de descanso y de convivencia. Entre los elementos más destacados se incluyen zonas de juegos infantiles diferenciadas por edades, una plaza pública pavimentada como espacio central de encuentro y una gran pradera verde equipada con mobiliario urbano y arbolado autóctono, rodeada por un anillo perimetral de pavimento blando de aproximadamente 500 metros para caminar o correr.

El proyecto contempla también un área deportiva con pista multideporte cerrada y otras instalaciones complementarias, como una cancha de vóley playa, ampliando la oferta de espacios para la actividad física al aire libre.