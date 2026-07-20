Listas de espera en Asturias: bajan las demoras de más de seis meses para operarse, pero aumenta la lista quirúrgica

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OVIEDO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) redujo en junio un 10,65% el número de pacientes que esperan más de 180 días para operarse, al pasar de 2.272 en mayo a 2.030 el mes pasado. También disminuyó en 179 el grupo de personas que aguardan menos de 90 días, mientras que aumentó el de quienes esperan entre 91 y 180 días (883 más).

La lista de espera quirúrgica cerró el primer semestre con 23.395 personas, 462 más que en mayo. En este contexto, el Servicio de Salud ha dado prioridad a pacientes preferentes y a aquellos que acumulaban las demoras más prolongadas.

La cifra global supera a la de junio de 2025, cuando había 20.957 personas pendientes de una intervención, pero se mantiene ligeramente por debajo del balance de junio de 2024 (23.428 pacientes). Respecto a la demora media, en junio se situó en 86,38 días, uno más que el mes anterior.

LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA

Los hospitales públicos realizaron en junio 5.261 intervenciones programadas, la tercera cifra más elevada para este mes desde 2018. Este dato mejora el de junio de 2024, con 69 operaciones más, aunque se sitúa por debajo de las 5.532 efectuadas en el mismo mes de 2025. A las cirugías programadas se suman otras 720 urgentes, el segundo dato más elevado desde 2018.

Los seis procesos incluidos en la Ley de Garantías mantienen demoras medias inferiores a 180 días: 27,08 para cirugía cardíaca valvular; 36,17 para cirugía coronaria; 72,68 para cataratas; 118,78 para prótesis de cadera; 121,04 para prótesis de rodilla y 54,05 para histerectomía.

CONSULTAS EXTERNAS

Los hospitales públicos realizaron en junio 166.390 consultas externas, 8.264 más que en mayo, lo que representa un incremento del 5,23%. La actividad aumenta en 12.307 citas respecto a junio de 2025 (7,99%) y supera ampliamente las 141.030 efectuadas en junio de 2019, antes de la pandemia.

El balance acumulado del primer semestre, entre primeras consultas y sucesivas, se sitúa en 985.201, una cifra que supera los registros de los tres años anteriores: 983.167 en 2025, 967.921 en 2024 y 965.404 en 2023.

Por otro lado, la lista de espera de primeras consultas disminuye por primera vez desde marzo y la demora media baja en 2,42 días y se sitúa en 105,48.

No obstante, los efectos de la huelga también se notan en este ámbito: en la comparación interanual hay 15.243 pacientes más pendientes de una primera consulta y la demora media aumenta en 16,22 días.

Entre las especialidades con mayor volumen de actividad, Oftalmología redujo en 1.952 el número de pacientes en espera en el último mes y Dermatología, en 191. En Traumatología, por el contrario, la lista aumentó en 282 personas. En comparación con junio de 2025, mejoran Oftalmología y Dermatología, mientras que Traumatología empeora.

En cuanto a las consultas externas consideradas de especial atención, Digestivo presenta una demora media de 27,38 días; Ginecología, de 34,38, y Otorrinolaringología, de 56,06. También se aproximan al plazo de referencia de 60 días Neurología, con 65,75, y Cardiología, con 69,05.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

La lista de espera de las cinco principales pruebas diagnósticas se mantiene prácticamente estable en comparación con mayo. La demora media se sitúa en todos los casos por debajo de los 60 días: 40,17 para colonoscopia; 43,12 para mamografía; 52,25 para ecografías; 42,63 para TAC y 59,87 para resonancia magnética.

HUELGA MÉDICA

El Principado ha apuntado que este balance se produce en un momento de conflicto sanitario que limita el efecto del plan estructural para aliviar las listas de espera y que ha impedido continuar con la mejora continua de los indicadores registrada antes de la huelga médica.

La Consejería de Salud mantendrá la negociación con el colectivo médico, con la firme voluntad de llegar a acuerdos, y continuará con el plan estructural. También seguirá impulsando las medidas organizativas oportunas para incrementar la actividad, dar prioridad a las personas con mayor urgencia clínica y reducir las demoras más prolongadas.