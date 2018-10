Una llamada de teléfono recibida por una concejala del PP deja encima de la mesa el proyecto 'Avilés Enseña'

Publicado 27/09/2018 14:56:34 CET

AVILÉS, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PP de Avilés, Ana Bretón, ha recibido una llamada de teléfono justo antes de proceder a la votación de la aprobación de la memoria del proyecto 'Avilés Enseña', y con su ausencia el proyecto ha quedado encima de la mesa, al no contar el gobierno local con la mayoría absoluta, por un sólo voto, tras contar con el apoyo de los No Adscritos y los dos compañeros de partido de Ana Bretón, que sí han votado a favor.

Éste ha sido el punto más polémico del Pleno ordinario del mes de septiembre del Ayuntamiento de Avilés, que ha tenido lugar este jueves. El PSOE necesitaba trece votos para sacarlo adelante, y en esta sesión plenaria, sólo tenía siete concejales al estar Miguel ángel García Valbuena de vacaciones.

Somos e IU han votado en contra al considerar este proyecto "humo", por parte del gobierno local, mientras que la abstención de Ganemos y Ciudadanos, dejaba en manos del PP y No Adscritos, la aprobación de este proyecto y ponerlo en marcha.

El portavoz del PP, Carlos Rodríguez de la Torre, anunció en su última intervención, que "nosotros no vamos a ser impedimento para que el gobierno inicie este proyecto de ciudad, y por eso mi grupo votará a favor". A renglón seguido es cuando su compañera ha abandonado el salón de Plenos, y la votación no sale adelante por un voto.

Los rumores han comenzado a dispararse por el salón de Plenos, llegando a considerar algún concejal, que Ana Bretón "se ha saltado la disciplina de voto del partido". La concejala implicada, sólo ha señalado, que "recibí una llamada personal, y salí a cogerla".

INTENSO DEBATE CON ACUSACIONES DE PLAGIO

El proyecto 'Avilés Enseña' trata de crear en la ciudad unas enseñanzas de la lengua española para extranjeros, que pretende promover el turismo en la ciudad. En el pleno de este jueves se ha presentado la memoria para su aprobación, en la cual se prevé una inversión de unos 300.000 euros, y que sea gestionado a través de la Curtidora.

Los grupos más críticos con este proyecto han sido Somos e IU. El concejal de la formación morada, Primi Abella, ha acusado al gobierno local de hacer plagio en la memoria presentada. "Es extraño, que esta memoria esté lleno de cortas y pegas, y curiosamente buscando en un programa de plagios online, nos ha destapado, que esta memoria está plagiada en un 30% literal y un 4% parafraseada, con un trabajo de fin de carrera de una estudiante valenciana llamada Sandra Roca", ha denunciado el edil.

"Por ejemplo el trabajo de Pablo Casado tenía un 31% de plagio, éste, ya tiene el 34%, y por supuesto nos pondremos en contacto con la estudiante para que denuncie al Ayuntamiento, en caso de que se apruebe esta memoria", ha añadido. El concejal de promoción económica, Manuel Campa, ha respondido a Abella. "No se puede acusar de plagio, cuando en la bibliografía sale el nombre de esta chica, seamos serios señores".

Por su parte , la concejala de IU, Llarina González, ha acusado al gobierno socialista de "vender humo" con esta memoria, porque "los datos que aparecen aquí son imposibles de alcanzar". Para argumentar su voto en contra la edil de la coalición de izquierdas ha comparado los datos de la memoria presentada, con los datos que tiene el Centro Británico Español de Oviedo.

"En Avilés vamos a cobrar 13 euros la hora de cualquier curso, mientras que en Oviedo oscila entre los 9 y los 10 euros, y aparte tienen una oferta cultural incluida en este precio, que Avilés no contempla", ha explicado la concejala.

En la memoria presentada el gobierno espera contar con 744 alumnos el primer año de esta escuela. "En Asturias hay 406 alumnos de Erasmus en 2017, de donde van a sacar otros trescientos más. El Centro Británico de Oviedo tiene entre 40 y 50 alumnos al año, por lo tanto estas cifras que presenta el PSOE son un timo, una estafa y el estudiante no tiene nada seductor para elegir Avilés, frente a otra oferta", advirtió Llarina González.

El concejal de promoción económica, Manuel Campa, se ha defendido de todas estas acusaciones en su turno. "Hay una partida reservada de 40.000 euros para la promoción cultural, pero eso se definirá más adelante, y decir que estamos estafando cuando tenemos convenios con la Cámara de Comercio, el Instituto Cervantes o el Banco Herrero, me parece muy atrevido".

En cuanto a los 744 alumnos esperados para el primer año, el edil socialista ha argumentado que es un objetivo de perfil bajo. "Por el Instituto Cervantes vienen cada año a España a aprender español 237.000 extranjeros, por lo que nosotros sólo aspiramos a recoger al 0,3% de ellos, por lo tanto no es descabellada la cifra", ha explicado Campa.

Por último la alcaldesa, Mariví Monteserín, ha intervenido para rebatir lo dicho por la oposición. "Muchos grupos han mirado el dedo y no la luna, y hoy había que mirar la luna, y escuchar a una concejala de este ayuntamiento, decir que Avilés no tiene nada seductor para que vengan extranjeros, es muy grave, aunque una vez más estos dos grupos, que se dicen de izquierdas, no me han decepcionado con sus argumentos y su posición contraria, porque es lo habitual".