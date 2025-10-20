Llamar a las empresas antes de inspeccionarlas, práctica a evitar, según un miembro de la Comisión de Seguridad Minera

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Uno de los miembros de la Comisión De Seguridad Minera asturiana y de la Comisión especial de investigación del accidente Blue Solving, Andrés Vallina, ha propuesto este lunes un cambio en la forma en la que se realizan las inspecciones a las compañías mineras. Vallina ha comentado que actualmente se les comunica con antelación que se les va a investigar. Él prescindiría de ese aviso.

Vallina ha comparecido en la comisión del Parlamento asturiano que investiga el accidente en la mina que explotaba Blue Solving en el municipio asturiano de Degaña. Fallecieron cinco trabajadores leoneses y otros cuatro resultaron heridos el 31 de marzo.

"Cambiaría la metodología a la hora de avisar sobre todo a este tipo de empresarios que siempre intentan buscar la trampa", ha señalado Vallina, indicando que la compañía, si quiere "actuar mal" tiene con el actual sistema margen para "condicionar" la visita del inspector.

En el caso de la mina de Cerredo ha dicho que era de las grandes, como una ciudad. En las reuniones que se celebraron en la Comisión de Seguridad Minera, desde la Administración se señaló que todo estaba conforme a la legalidad.

Vallina, representante del sindicato SOMA-Fitag-UGT, dijo que él no era conocidor de que en la explotación de Cerredo se estuviera extrayendo carbón. Tampoco sabía, ha dicho, que existían relaciones familiares entre los dueños de Blue Solving y los anteriores gestores de la mina, donde ya se produjo un accidente mortal en el año 2022. Se enteró por la prensa.

En aquel entonces, en 2022, los trabajos de la Comisión de Seguridad Minera relativos al accidente ya quedaron paralizados al ponerse en marcha una investigación judicial. Es algo que ocurre con este tipo de accidentes, ha indicado Vallina, que tampoco tenía constancia de que uno de los integrantes de la Comisión de Seguridad Minera trabajase para Blue Solving como director facultativo.

Del accidente de este año, Vallina ha indicado que la Comisión de Seguridad Mineara se reunió en doso ocasiones. A juicio del sindicalista, se deberían potenciar los recursos en prevención e inspección, no solo en materia minera.

El accidente minero de Cerredo, ocurrido el 31 de marzo de 2025, se sitúa en un contexto de reconversión de la minería del carbón en España. La tragedia tuvo lugar en la mina de interior de Cerredo, en el concejo de Degaña (Asturias), una explotación que no tenía permiso para extraer carbón.

En el siniestro fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos a causa de una explosión de gas grisú. La detonación se produjo a primera hora de la mañana. En el momento del accidente, la empresa Blue Solving S.L. contaba con una licencia para un proyecto de investigación sobre usos alternativos del carbón, concretamente para la posible fabricación de grafito.