Llamazares aboga por repetir la "voluntad de acuerdo" entre PSOE y Unidos Podemos en los presupuestos asturianos

Publicado 11/10/2018 13:19:30 CET

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU-IX, Gaspar Llamazares, ha señalado que no se entendería que la "voluntad de acuerdo" entre PSOE y Unidos Podemos para un acuerdo presupuestaria no se repitiera en el Principado. Además, ha pedido al presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, que de inicio a la negociación.

En declaraciones a los medios este jueves en Oviedo, Llamazares ha saludado "con reservas" el acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, "porque todavía no tiene mayoría parlamentaria". Con todo, ha indicado que lo pactado supone un "giro social" y un "punto de inflexión" respecto a un "periodo largo de austeridad que todavía no había sido rectificado en materia presupuestaria".

Del mismo modo, lo ha calificado como una "base firme" para la negociación y el acuerdo en Asturias por los "aliados" que lo han pactado. "En el marco del Estado nos hemos entendido, no habría ninguna razón para que no nos entendiéramos en Asturias", ha explicado Llamazares.

Asó, ha indicado que los temas que se han abordado en el futuro PGE para 2019 ya se han abordado en Asturias "incluso de manera más ambiciosa", por lo que ha afirmado que sería "muy oportuno" que el Gobierno de Javier Fernández plantee el inició de la negociación presupuestaria.

"No se entendería que habiendo acuerdo presupuestaria a nivel del Estado no haya la misma voluntad de acuerdo en Asturias y no se aprovechen sus contenidos", ha explicado Llamazares, para incidir en que temas educativos, sanitarios, sociales o de vivienda podrían aplicarse en Asturias de una manera todavía más ambiciosa al tener la autonomía las competencias en la materia.