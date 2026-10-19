Llamazares advierte del abandono de San Lázaro-Otero y exige un plan de choque al Ayuntamiento y al Principado

Archivo - Responsables de IU-Candidatura por Oviedo y vecinos de la zona de San Lázaro-Otero. - IU - Archivo

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha advertido este lunes del "abandono institucional" del barrio de San Lázaro-Otero y ha exigido al Ayuntamiento y al Gobierno del Principado un plan de choque integral, con medidas concretas, plazos y financiación suficiente para abordar los problemas de convivencia y la degradación de distintos espacios.

"Es intolerable que el Ayuntamiento y el Principado den la espalda a los vecinos de San Lázaro-Otero y ni siquiera acudan a una reunión convocada para abordar sus problemas", ha señalado Llamazares, que ha criticado la ausencia de ambas administraciones en el encuentro convocado por la asociación vecinal.

El portavoz ha afirmado que las administraciones "no pueden seguir escondiéndose detrás de excusas de agenda mientras el barrio acumula años de abandono". "Exigimos responsabilidades, inversión y soluciones concretas; los vecinos no pueden seguir pagando las consecuencias de la inacción institucional", ha añadido.

La coalición ha trasladado la preocupación vecinal por los problemas de convivencia, los robos, la venta y el consumo de drogas en la calle y el deterioro de distintos espacios. A su juicio, si esta situación se produjera en la calle Gil de Jaz o en otra zona del centro de Oviedo, "difícilmente se habría permitido que se prolongase durante tanto tiempo sin una respuesta a la altura".

IU-Convocatoria ha reclamado que se solucionen las deficiencias del albergue Cano Mata, se refuercen los servicios y equipamientos del barrio y se establezca una coordinación efectiva entre el Ayuntamiento, el Principado y Cáritas. Asimismo, ha pedido al Gobierno autonómico que se implique en la planificación y coordinación de los recursos sociales y sociosanitarios y en la búsqueda de soluciones para el albergue.

Llamazares considera que las actuaciones policiales puntuales y las respuestas de emergencia resultan insuficientes y ha defendido la necesidad de inversión, profesionales y recursos sociales y sociosanitarios, junto con una intervención urbanística y comunitaria sostenida para recuperar los espacios degradados y mejorar la convivencia.

Además, ha advertido de que el abandono institucional favorece los discursos de odio contra las personas pobres, migrantes o en situación de exclusión. En este sentido, ha acusado a la ultraderecha, y en particular a Vox, de aprovechar estas situaciones para reducir una realidad compleja a un discurso de inseguridad y señalar a los más vulnerables.

El edil de IU-Convocatoria ha reiterado su apoyo a los vecinos y ha recordado que ya reclamó un plan de choque en junio y ha instado al Ayuntamiento y al Principado a sentarse con la asociación vecinal, reforzar los servicios públicos y ofrecer una respuesta coordinada a los problemas del barrio y del albergue Cano Mata.