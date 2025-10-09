Llamazares advierte de la trituración de material de descontaminación en la antigua fábrica de gas

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha advertido este jueves de la trituración de material de descontaminación en la antigua fábrica de gas de la ciudad, una actividad que, según ha indicado, "se está realizando con altos niveles de ruido y emisión de polvo, generando gran alarma entre los vecinos y vecinas de la zona".

Llamazares ha señalado que el grupo municipal ha recibido quejas de residentes y ha calificado de "inadmisible" que este tipo de trabajos se lleven a cabo "en plena ciudad y no en entornos controlados y alejados del casco urbano".

"Estos procedimientos deberían realizarse con las máximas garantías, y no poniendo en riesgo la salud pública y el medio ambiente", ha advertido el portavoz.

Desde IU-Convocatoria por Oviedo se han dirigido de manera inmediata tanto al Ayuntamiento de Oviedo como a la Inspección de Medio Ambiente del Principado para exigir explicaciones urgentes y, en su caso, responsabilidades a la empresa Ginkgo, encargada de las actuaciones.