Llamazares afirma que el Cano Mata no es el problema y pide más recursos para luchar contra la exlcusión social

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha asegurado que "el problema no es Cano Mata, sino la falta de recursos para responder al aumento de la exclusión social", en relación con la situación en el entorno del albergue y las quejas vecinales en los barrios de San Lázaro y Otero.

En un comunicado, la formación ha señalado que sigue "con atención" los problemas de convivencia registrados en la zona y la preocupación expresada por los residentes, al tiempo que ha defendido que el albergue "realiza una labor imprescindible" y forma parte de la identidad de un barrio "históricamente solidario".

IU-Convocatoria por Oviedo ha rechazado que se utilice el malestar vecinal para "alimentar discursos simplistas" que, a su juicio, estigmatizan a las personas más vulnerables sin aportar soluciones. En este sentido, ha criticado las propuestas centradas exclusivamente en el refuerzo de la vigilancia y las medidas punitivas.

La coalición considera que abordar esta situación únicamente desde una perspectiva de seguridad es "un error", ya que el incremento de la presencia policial puede tener un efecto "puntual y paliativo", pero no soluciona las causas estructurales vinculadas al aumento de la exclusión social y a la insuficiencia de recursos públicos.

Por ello, ha reclamado al Ayuntamiento de Oviedo y al Gobierno del Principado una mayor inversión en servicios sociales, más medios y una mejor coordinación institucional para atender a las personas sin hogar.

Llamazares ha subrayado que "cuando aumenta la exclusión social, la respuesta no puede ser competir por quién pide más policía o quién agita más el miedo", y ha defendido que la solución pasa por "más recursos, más intervención social y más capacidad de las administraciones".

Finalmente, el grupo municipal ha indicado que mantendrá contacto con el vecindario de San Lázaro y Otero para trasladar sus demandas a las administraciones competentes y trabajar por la convivencia y la cohesión social.