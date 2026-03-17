Llamazares dice que los resultados de CyL no son extrapolables y que salir del gobierno sería "dar patadas a la lechera"

Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS

OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El excoordinador general de Izquierda Unida se ha referido este martes, a preguntas de los periodistas, a los resultados de las últimas elecciones autonómicas en Castilla y León, donde los partidos a la izquierda del PSOE no obtuvieron ninguna representación.

En una rueda de prensa en Oviedo, ciudad en la que es concejal, el político ha dicho que los resultados no son extrapolables ni para las elecciones andaluzas ni para las generales porque Castilla y León siempre ha sido un territorio "complicado" para IU o sus homólogos. "Siempre ha sido muy complicado sacar representación", ha indicado, señalando el carácter parcial de los comicios del domingo, por mucho que "desde la M-30", en alusión a Madrid, quieran proyectar el resultado hacia unas elecciones generales.

El "fracaso" de quedarse sin representación, entra, por tanto, dentro de lo previsible para Llamazares, que ha dicho que ahora toca analizar el trabajo realizado, la candidatura y la campaña. "A pesar de estar en el gobierno del Estado, los homólogos e IU no hemos conseguido un resultado de ese trabajo", ha lamentado.

Para Gaspar Llamazares resulta ahora importante recuperar un proyecto que "ilusione" a las ciudadanía con un programa que represente sus problemas y aspiraciones, algo que no han conseguido en Castilla y León.

Pero Llamazares también ha querido salir al paso de quienes plantean ahora desde la izquierda salirse del gobierno central. "Como diríamos los asturianos eso sería dar una patada a la lechera", ha comentado.

Lejos de ser la solución, el excoordinador general de IU, considera que abandonar el gobierno no haría otra cosa que profundizar en el problema. "Creo que las soluciones pasan por hacerlo bien en la oposición o en el gobierno, donde nos toque, pero no dar patadas a la lechera", ha zanjado.