Llamazares sobre el expediente abierto por IU Federal: "No se puede hacer peor"

Actualizado 13/01/2019 18:51:13 CET

OVIEDO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU en Asturias, Gaspar Llamazares ha mostrado sus críticas hacía la decisión de la Coordinadora Federal de Izquierda Unida (IU) de expedientarle y ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que "no se puede hacer peor".

"Linchamiento personal, exclusión de parte de la pluralidad, centralización administrativa y chantaje a la federación de Asturias con amenaza de intervención si no me sanciona. No se puede hacer peor", ha escrito Llamazares esta tarde en su cuenta.

La dirección federal ha tomado su decisión tras la votación en la que han aprobado el informe --con un 96% de los votos-- elaborado por la Secretaría de Organización en el que se acusa a Llamazares de incurrir en una falta "grave o muy grave" de los estatutos por su implicación en el partido Actúa.

Linchamiento personal, exclusión de parte de la pluralidad, centralización administrativa y chantaje a la federación de Asturias con amenaza de intervención si no me sanciona. No se puede hacer peor. — Gaspar Llamazares (@GLlamazares) January 13, 2019

El informe recoge mantener las medidas aprobadas en junio en relación a Izquierda Abierta, así como la apertura de sendos expedientes informativos a los afiliados de Izquierda Unida y también miembros de Izquierda Abierta Gaspar Llamazares, José Alberto Novoa y Arantxa Azmara.

Asimismo, el máximo órgano ejecutivo de dirección de Izquierda Unida ha aprobado en segunda votación con un 89% de los votos "una propuesta de resolución sobre la situación en Asturias".