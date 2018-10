Llamazares no descarta movilizaciones si el Gobierno central plantea modificar o retrasar el convenio del Plan de Vías

Publicado 20/09/2018 13:05:53 CET

IU cree que dilatar el proyecto pondría en riesgo la mejora de Cercanías

GIJÓN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en la Junta General del Principado de Asturias, Gaspar Llamazares, ha advertido este jueves en Gijón de que dilatar el Plan de Vías pondría en riegos el proyecto de mejora de las Cercanías en Asturias, a lo que ha conminado al Gobierno regional a liderar su defensa y exigir al Ejecutivo estatal a firmar el convenio ya consensuado.

Para Llamazares, "cargarse" el Plan de Vías convierte "en papel mojado" al de la mejora de las Cercanías y "en peligro de desplome". No descarta, incluso, por ello, el que se convoquen movilizaciones que hagan ver al Gobierno central la unión social, institucional y política en defensa de esta infraestructura. Así lo ha indicado Llamazares, en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Gijón acompañado del portavoz municipal de IU, Aurelio Martín.

Para el líder regional de IU, el anuncio del secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, José Javier Izquierdo, de que el convenio está en fase de análisis jurídico, ha opinado que no es más que para buscar un argumento dilatorio para que no entre en el presupuesto de 2019. A su juicio, eso sería un hecho "gravísismo" que incumpliría el convenio y que, además, sería un "desaire" para el Ayuntamiento y el Principado, este último del mismo signo político.

A esto ha sumado que, al contrario que el Gobierno central anterior del PP se dedicaba a hacer muchos anuncios de compromisos pero sin presupuesto detrás, este ha pasado a no anunciar nada. En este sentido, ha considerado la ausencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la jornada sobre el Corredor Atlántico es "muy significativa".

Llamazares, a este respecto, ha reprochado que el Gobierno local no asume compromisos ni calendarios con relación a futuro comunicaciones de Asturias y, si se suma a ello la descarbonización exprés prevista, implica que este Gobierno central está "marginando a Asturias", ha sostenido.

Por este motivo, ha llamado al Gobierno regional a defender a los asturianos y a exigir al Estado el cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo anterior. También ha conminado a la Federación Socialista Asturiana (FSA) a que debe abandonar su silencio, si quiere tener opciones en las próximas elecciones autonómicas.

Unido al Plan de Vías, Llamazares se ha quejado de que tampoco hay garantías del nuevo Gobierno para con el futuro de las comunicaciones en Asturias, ya que no pone fecha a la finalización de la Variante de Pajares ni a la reanudación de la Autopista del Mar.

SITUACIÓN "DE ABANDONO"

Por todo ello, ha pedido que el Gobierno central rectifique su posición "de abandono" de Asturias e incorpore estos compromisos en el presupuesto de 2019, tanto de la Variante, como del Plan de Vías o la mejora de las Cercanías.

Ha insistido, asimismo, en que el Gobierno asturiano debe defender el futuro de Asturias y "que pase de la pasividad a la exigencia". También ha apostado por convocar cuanto antes a la alianza de infraestructuras, para que sirva de respaldo de la exigencia del Principado. No ha descartado tampoco las movilizaciones si el Gobierno asturiano no es capaz de sensibilizar al central, ya que si no figuran todos estos compromisos en el presupuesto "puede ser demasiado tarde para su industria y comunicaciones", ha alertado.

Por parte del portavoz municipal de IU, Martín ha tildado de "broma de mal gusto" que cuando hay un consenso social, político e institucional llegue una parte y diga que se va a poner a hacer estudios.

"No lo vamos a tolerar en la medida de nuestras posibilidades", ha apuntado, para avanzar que llevarán a cabo iniciativas institucionales y se sumarán a todas las movilizaciones que se hagan en su defensa. Martín, asimismo, ha dicho no entender que el Gobierno regional "se ponga de perfil" en este asunto, a lo que ha opinado que debe liderar la reclamación de que se cumpla con el convenio consensuado, pero pendiente de firma.

A su modo de ver, que después de cuatro meses de Gobierno el ministro de Fomento no haya venido a Asturias es que esta comunidad autónoma no está en su agenda de prioridades. Por todo ello, ha apuntado que llevarán al Pleno una iniciativa para el Gobierno local se ratifique en los términos del convenio de Gijón al Norte y que se pida al Gobierno central que lo cumpla. Martín ha reclamado que el nuevo convenio vaya en octubre al Consejo de Ministros para firmar después el convenio.