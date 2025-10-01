Llamazares pide aprovechar la tramitación del PMUS para lograr un consenso en torno a una movilidad sostenible

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha instado este miércoles al equipo de gobierno a aprovechar la tramitación del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para construir "un acuerdo amplio, responsable y de futuro" que apueste por un modelo de ciudad sostenible y habitable.

Llamazares ha señalado que el PMUS marcará las líneas de actuación en materia de movilidad "para la próxima década" y ha subrayado que no puede estar condicionado "por proyectos del pasado" como la construcción de la Ronda Norte o el aparcamiento del Campillín.

"Si el equipo de gobierno abre la puerta a su retirada, estaremos en condiciones de alcanzar un consenso importante para la ciudad", ha afirmado, resaltando la necesidad de priorizar aquellas medidas que cuentan con respaldo social e institucional.

Desde IU-Convocatoria por Oviedo consideran que la inclusión de estas infraestructuras va en contra de los principios de sostenibilidad y representa un obstáculo para lograr un acuerdo transversal. Frente a ello, la formación propone reforzar pilares de la movilidad activa, entre los que destacan: el desarrollo de una red de carriles bici segura y funcional, la mejora de las líneas de transporte público urbano y rural adaptadas a las necesidades vecinales y la creación de una red de aparcamientos disuasorios en la periferia de la ciudad, aprovechando las plazas del cinturón verde.

Estas medidas, apunta Llamazares, permitirían reducir la presión en el centro urbano y descartar la construcción de nuevos aparcamientos como el proyectado en el Campillín.