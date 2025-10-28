Llamazares (PP) alerta en el Congreso que Asturias es "deficitaria" en generación eléctrica tras el cierre de térmicas

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Popular en el Congreso Esther Llamazares ha advertido este martes, durante la Comisión de Industria y Turismo, de que el cierre de las centrales térmicas en Asturias ha reducido "drásticamente" la capacidad de generación eléctrica de la comunidad, que "ha pasado de producir un 20% más de la energía que consumía a ser deficitaria".

Junto a esto, Llamazares ha reprochado al Gobierno central que "no ha ejecutado" el eje eléctrico Avilés-Gijón, ni la actuación prevista entre Gozón y Sama ni la elevación de tensión de la línea Soto-Tabiella. A su juicio, esta demora "pone en riesgo la competitividad, la capacidad industrial y el futuro energético de Asturias".

La diputada ha reclamado al Ejecutivo "certezas inmediatas, plazos cumplidos y obras en marcha", al considerar que el desarrollo de la comunidad "está ligado a su capacidad energética". "Sin energía no hay industria y sin industria no hay empleo ni futuro", ha afirmado.

En esta sesión, el Grupo Parlamentario Popular ha sacado adelante tres proposiciones no de ley (PNL) relacionadas con la mejora de la red de transporte en Asturias, la eficacia en la ejecución de los fondos europeos y la modernización de los programas de Turismo Social y Termalismo del Imserso, tal y como apunta la formación en una nota de prensa.