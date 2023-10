Llamedo anima al PP a que aproveche su próximo congreso para reconocer el derecho a la oficialidad del asturiano

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, ha animado este martes al PP asturiano a que reconozcan el derecho a la oficialidad del asturiano en su próximo congreso regional.

Ha sido en el transcurso de la sesión plenaria de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), cuando el diputado del PP José Luis Costillas ha pedido explicaciones a Llamedo por la ausencia de una consejería de Cultura en Asturias.

Llamedo ha negado que desde el Ejecutivo regional se infravalore a la cultura. "Imagine también cuánto ayudaría que aprovechase su próximo congreso para rectificar su política cultural y reconocer el derecho a la oficialidad del asturiano y del eonaviego", ha respondido a Costillas, que ha criticado la gestión cultural del PP porque, ha dicho, se caracteriza por "abandono, recortes y ahora también con censura".

Si no existe en el actual gobierno del Principado una consejería de Cultura como tal es porque ha pasado a depender de Presidencia del Gobierno, y de su titular, Adrián Barbón, ha explicado Llamedo. "No es que no exista una consejería de Cultura, sino que la cultura forma parte de la presidencia del Gobierno de Asturias, reflejando así la importancia que este Gobierno le concede", ha señalado.

A Costillas, sin embargo, no le han convencido las explicaciones de la vicepresidenta. A su juicio no hay consejería de Cultura en Asturias porque el Gobierno del Principado no lo considera suficientemente importante.

"Si la causa de que no exista consejería es que se considera una materia tan importante que el Presidente se las reserva para sí, ¿es que la sanidad y la educación, que tienen consejería propia, no son importantes para este gobierno?", se ha preguntado el diputado de la oposición.