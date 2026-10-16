Llamedo defiende a Adriana Lastra como candidata del PSOE al Congreso y reivindica la democracia interna del partido

Archivo - La vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha defendido este viernes la candidatura de Adriana Lastra como número uno del PSOE al Congreso por Asturias y ha reivindicado la "democracia interna" de la formación socialista frente, frente a las críticas expresadas por la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, quien ayer estuvo en Oviedo.

A preguntas de los periodistas en la capital asturiana, Llamedo ha puesto en valor la trayectoria de Lastra al señalar que la elección en Asturias ha recaído en la aspirante "que es mejor", "la que tiene una mayor experiencia" y quien "mejor va a desarrollar ese papel". Asimismo, ha enmarcado este nombramiento en el procedimiento habitual del partido, al recordar que ministros como Margarita Robles también encabezan listas en otras comunidades autónomas.

La dirigente autonómica se ha preguntado "cómo desde el Partido Popular se atreven a cuestionar la democracia interna del Partido Socialista", una práctica de la que ha definido al PSOE como "ejemplo".

A su juicio, las reproches vertidos por la oposición responden al "miedo" que los 'populares' tienen a la candida socialista. Se ha referido a Lastra como "la mejor candidata", la cual en el PP "conocen bien, saben de su experiencia, saben de su conocimiento, pero sobre todo saben de su valentía y de cómo hace frente siempre a esos discursos de la derecha y de la extrema derecha". Además, según Llamedo desde el PP quieren "desviar la atención" y no hablar de lo que "realmente importa, que son de las políticas que afectan y que mejoran la vida de la gente", como las pensiones o la vivienda.

Llamedo confía en que el diálogo entre las fuerzas de la izquierda derive en un acuerdo para concurrir de manera conjunta a las elecciones del próximo 29 de noviembre, un proceso en el que considera que el país se juega "los derechos" y "el avance". "Estamos en una situación excepcional en la que este país se juega mucho y, estoy segura, de que con ese diálogo alcanzaremos acuerdos y puntos comunes, como hacemos siempre desde la izquierda, porque siempre estamos pensando en el avance de este país, en el avance de los derechos, pero sobre todo estamos pensando en la gente", ha afirmado.