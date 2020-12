Llamedo (PSOE) cree que el PP tiene "tiempo de reflexionar" durante la tramitación del presupuesto en la Junta General

OVIEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y diputada en la Junta General del Principado, Gimena Llamedo, ha señalado este martes que el PP tiene "tiempo de reflexionar" durante la tramitación parlamentaria del proyecto de presupuestos para 2021.

Al término de la reunión con Ciudadanos, Llamedo ha incidido en la sintonía y ganas de trabajar que han mostrado desde IU, Podemos, Foro y Ciudadanos para abordar la negociación presupuestaria "con mucho diálogo" y dejando a un lado "diferencias partidistas" para "pensar en Asturias".

Asimismo, ha remarcado que se trata de alcanzar el máximo consenso posible para sacar adelante unas cuentas que permitan "dar solución" a los asturianos y asturianas en una situación "excepcional" como la generada por la pandemia de la COVID-19.

De este modo, ha resaltado que el proyecto contará con un fondo de rescate de 100 millones para los sectores más afectados, que se sumarían a los más de 33 que ya aprobó para este año el Gobierno del Principado.

Llamedo, que recuerda que la negociación no cuenta con Vox porque ese partido "no cree en el estado autonómico", lamenta que el PP no haya tenido "altura de miras" para negociar las cuentas como cabría esperar del "principal partido de la oposición" en unas circunstancias como las actuales. "Todavía tiene tiempo para reflexionar", dice la dirigente socialista, esperando que los 'populares' reorienten su posición en el trámite parlamentario de las cuentas.