Llamedo (PSOE) defiende la transparencia del nombramiento de Graciela Blanco como directora del CIT

La consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, interviniendo en la comisión de este jueves en la Junta General. - CAPTURA JGPA

OVIEDO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha desvinculado este jueves al Principado del proceso de selección de la directora del Centro de Innovación Territorial (CIT), en respuesta a una pregunta del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons durante la Comisión de la Junta General del Principado. "El Gobierno autonómico no definió ni los criterios de contratación ni la cuantía del salario", ha subrayado.

Durante la Comisión de Presidencia de la Junta General del Principado, Cuervas-Mons acusó al Gobierno asturiano de "falta de transparencia" y de haber creado "un régimen de colocación progresista" para situar a personas afines, citando el caso de Graciela Blanco, exconsejera y recientemente nombrada directora del CIT. "Han perdido la vergüenza. Limitan los plazos y los requisitos para que encajen con la persona que quieren nombrar", denunció.

El parlamentario del PP sostuvo que el proceso de selección "se diseñó a medida", con un plazo de solo diez días naturales para presentar candidaturas, titulaciones "ajustadas al perfil buscado" y un sueldo de 52.000 euros. Según explicó, al proceso se presentaron cuatro personas, tres de las cuales fueron excluidas, quedando como única candidata la exconsejera socialista.

Cuervas-Mons reclamó a Llamedo aclaraciones sobre la diferencia entre esa cifra y un documento del Director General de Reto Demográfico, fechado en julio, que fijaba el salario en 30.000 euros. "Ese informe es de su consejería", apuntó.

La consejera aclaró que la diferencia entre los 30.000 y los 52.000 euros "responde al periodo de justificación del gasto y no a un cambio de criterio". "Es una cuestión contable: los 30.000 euros se estimaron para los meses restantes del ejercicio, correspondiendo únicamente a los gastos imputables al ejercicio en curso; y los 52.000, al salario anual previsto. No hay ninguna irregularidad ni ocultación", aseguró.

Llamedo rechazó además las acusaciones del PP sobre "colocaciones" y defendió la legalidad del proceso. "El Gobierno no interviene en la definición de titulaciones ni en los plazos de presentación. El CIT es un instrumento para impulsar la innovación y la cohesión territorial, y se ha gestionado con total transparencia", afirmó.