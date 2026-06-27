Llanes acoge este fin de semana una conferencia juvenil sobre cambio climático previa a la cumbre de la ONU

Archivo - Playa de Llanes, turismo, Costa Verde - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de jóvenes de distintos puntos de España se reunen este fin de semana en Llanes para participar en una nueva edición de la Conferencia Local de Juventud sobre Cambio Climático de la ONU (LCOY) España, un encuentro en el que se elaborará un manifiesto que será presentado en la próxima Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, prevista en Antalya (Turquía).

Durante tres jornadas, los participantes debatirán sobre cuestiones como la adaptación al cambio climático, la mitigación, la protección de la biodiversidad, la transición justa o el impacto de la crisis climática en la salud.

El encuentro culmina el domingo con la lectura y aprobación por consenso de un documento de conclusiones que recogerá las propuestas y reivindicaciones de la juventud española ante la próxima cumbre climática internacional. La programación incluirá además una simulación de una COP como preparación para el foro que se celebrará en Turquía.

La conferencia está impulsada por el Consejo de la Juventud de España junto a distintas organizaciones vinculadas a la acción climática y la participación juvenil. Esta edición cuenta con la colaboración del Conseyu de la Mocedá del Principáu d'Asturies, que promovió la celebración del encuentro en el concejo de Llanes.

La iniciativa recibe además el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Fundación Biodiversidad y la Dirección General de Agenda 2030 del Principado de Asturias.