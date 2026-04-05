Llanes proyecta un documental sobre el papel de las mujeres en la pesca

Archivo - Puerto de Llanes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes proyecta el próximo viernes 10 de abril, a las 19.00 horas en la Casa Municipal de Cultura, el documental 'La mujer y la pesca. Mujeres de remangu', que recupera la memoria de las mujeres que tejían redes, cargaban el pescado y lo vendían, sosteniendo la economía familiar y la vida marinera.

El proyecto, promovido por la Concejalía de Medio Rural y realizado por la productora Distrito Federal Media bajo la dirección de David Feito, ha contado con la colaboración de la Cofradía de Pescadores de Llanes y de personas vinculadas al sector pesquero del Oriente asturiano. La iniciativa ha sido financiada por el Principado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y fondos europeos a través de ADRIOA.

El documental, de unos veinte minutos, incluye testimonios, recuerdos e imágenes del pasado y el presente, y tras la proyección se celebrará un coloquio con los participantes. La obra pretende dar visibilidad al papel de la mujer en la pesca, fomentar el autoempleo y la formación, y rescatar la cultura y la identidad marinera de Llanes.