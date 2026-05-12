Llanes reclama al Gobierno una reforma "urgente" de la financiación de municipios turísticos

Vistas de la Playa del Sablón, en Llanes, desde el espigón del puerto de los cubos de la Memoria. - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Llanes, Juan Carlos Armas, ha reclamado este martes al Gobierno una reforma "urgente" de la financiación de los municipios turísticos, y se adhiere a las reivindicaciones expresadas en la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reunida este lunes en Madrid.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Llanes ha reclamado al Ejecutivo que reactive el concepto de "municipio turístico" y su correspondiente financiación, adaptándolo a la realidad actual de localidades como Llanes, que "soportan una alta presión turística sin encajar en los rígidos criterios establecidos actualmente".

El representante llanisco, que asistió a la reunión celebrada en Madrid, ha explicado que Llanes es "un claro ejemplo de destino turístico de alta afluencia", con un gran peso estacional y una presión sobre los servicios de limpieza, seguridad, transporte y gestión de residuos "que multiplica por varias veces" su población real.

Sin embargo, el actual modelo de 'Municipio Turístico', basado exclusivamente en censos de viviendas secundarias y un umbral de 20.000 habitantes, excluye a Llanes "de cualquier financiación específica".

La propuesta consensuada por la FEMP, que Llanes hace suya, aboga por un nuevo reconocimiento basado en criterios funcionales, tales como uso real de recursos turísticos (pernoctaciones, visitantes), compromiso presupuestario con el turismo, existencia de planes estratégicos, y políticas de sostenibilidad y accesibilidad.

"No podemos permitir que la Estrategia España Turismo 2030 hable de sostenibilidad y transformación del modelo mientras se ignora la financiación de los verdaderos motores turísticos. Llanes necesita recursos para afrontar los costes que genera la actividad turística y poder invertir en un modelo más equilibrado y de calidad", ha señalado Juan Carlos Armas.