Llaneza (PSOE) cree que fiar las grandes inversiones de Oviedo a remanentes es "una broma"

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha asegurado este lunes que fiar las grandes inversiones de 2026 a los remanentes de tesorería en lugar de incluirlas en el presupuesto es "una broma" que "obedece más a la literatura de ficción que a la realidad".

En unas declaraciones a los medios, Llaneza ha asegurado que el proyecto presupuestario de 2026 "no es el que necesita Oviedo", ya que todos los "proyectos estratégicos" para la ciudad, tales como la reordenación de La Vega, los centros sociales integrados o la plaza de toros, "no están" en las cuentas.

"Lo triste es pensar en utilizar el remanente, lo que no van a gastar, para financiar obras estratégicas de la ciudad", ha lamentado, ironizando después con "apostar un café" con el concejal de infraestructuras, Ignacio Cuesta, o el alcalde Alfredo Canteli, a que no se hará "ninguna" de las obras que van a fiar al remanente.

A su juicio, no se han incluido estas actuaciones en el presupuesto porque "hay un problema de gestión importantísimo", con un Equipo de Gobierno que "no sabe, no quiere o no puede" gestionar.