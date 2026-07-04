Llaneza (PSOE) critica que la zona rural de Oviedo sea "la gran olvidada" de los mandatos de Canteli

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha denunciado el abandono que sufre la zona rural del municipio tras siete años de gobierno del Partido Popular. "La zona rural ha sido la gran olvidada de los mandatos de Alfredo Canteli", ha afirmado tras haber recorrido, junto a vecinos de Loriana, distintos puntos de la falda del Naranco.

En una nota de prensa, Fernández Llaneza lamenta que quienes viven en la zona lleven años reclamando al Ayuntamiento actuaciones básicas "sin obtener más respuesta que el silencio y la inacción". En este sentido, el portavoz socialista ha manifestado que los residentes no están pidiendo grandes proyectos, sino que se atiendan necesidades cotidianas que cualquier vecino de Oviedo consideraría normales.

Como ejemplo de esta falta de atención, ha señalado el estado del parque de Loriana, una instalación construida en su día por los propios vecinos. Según ha detallado, los juegos infantiles fueron retirados hace años al no adaptarse a la normativa vigente y, pese a que en la actualidad residen en la zona varias familias con niños, el Ayuntamiento continúa sin reponer columpios, toboganes u otros elementos de juego, ignorando las reiteradas peticiones vecinales. Fernández Llaneza añade que se trata de un espacio que podría además potenciarse con unas mesas para que sirva de área recreativa junto a la parada del autobús.

A ello se suma, según ha explicado, "un evidente déficit" de mantenimiento. "En el parque se acumulan desde hace meses las hojas caídas de los árboles, sin que se haya realizado una limpieza adecuada", ha afirmado.

El portavoz socialista ha denunciado asimismo el estado de algunos caminos y viales de la zona, donde en varios puntos la vegetación procedente de fincas particulares ha invadido la calzada hasta formar "auténticos túneles de ramas" que dificultan el paso de los camiones que abastecen de forraje a las explotaciones ganaderas. "El Ayuntamiento debe hacer cumplir la normativa en Loriana con la misma diligencia con la que la hace cumplir en la calle Uría. Los vecinos y vecinas de la zona rural tienen exactamente los mismos derechos", ha reclamado.

Fernández Llaneza también critica la pasividad del equipo de gobierno ante los daños ocasionados por las sacas de madera. A este respecto, ha recordado que hace tres años trasladó al Consistorio el deterioro provocado por una explotación forestal en el entorno del Violeo y ha denunciado que, tres años después, el camino continúa "exactamente en el mismo estado, sin que el Gobierno municipal haya hecho algo para exigir su reparación".

"Lo que vemos en Loriana no es un caso aislado; es el reflejo del abandono que sufre buena parte de la zona rural de Oviedo. Mientras el equipo de gobierno acumula anuncios, los vecinos y vecinas siguen esperando que el Ayuntamiento se ocupe de lo más básico", ha concluido Fernández Llaneza.