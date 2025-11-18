Llaneza (PSOE) recuerda a IU que el presupuesto que se aprobará el viernes en Oviedo no tiene "ni una modificación"

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha recordado este martes a IU-Convocatoria por Oviedo que el presupuesto que este viernes se someterá a aprobación inicial en la ciudad es "el de Canteli" y no incluye "ni una modificación", ya que han sido rechazadas todas las enmiendas a la totalidad presentadas y las de IU ni se han votado por incumplir los requisitos.

En unas declaraciones a los medios al término de la Comisión de Economía previa a la celebración del pleno, Llaneza ha asegurado que "aquellos que estén manifestando que están en un proceso de negociación, estarán negociando otra cosa". "Lo que no pueden negociar es un proyecto que es el proyecto del PP, es un proyecto de derechas", ha remarcado. Así las cosas, ha insistido en que "ya no cabe ninguna modificación una vez aprobado el viernes".

Sobre el rechazo de su enmienda a la totalidad, Llaneza ha asegurado que no le sorprende. "Son unos presupuestos que no son los que Oviedo necesita, que no apuestan por el futuro, que no invierten en aquellas inversiones de realce que Oviedo necesita", ha asegurado, remarcando que en las cuentas no hay ninguna partida para vivienda y sí aparecen recortes en servicios sociales de casi 400.000 euros.