"Ha llegado para quedarse", recalca Martínez Salvador a PSOE y Vox sobre el 'Paseo Gastro'

El Plan CER, pendiente de aprobación en Junta de Gobierno



GIJÓN, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro), se ha defendido en el Pleno Municipal de las críticas de PSOE y Vox con respecto al nuevo evento gastronómico ligado a la Semana Grande, 'Paseo Gastro'.

Ambos partidos de la oposición han puesto en duda su calidad y el proceso por el que se eligió a la empresa organizadora. Más allá, el PSOE ha conminado a Divertia a que reconsideren esta "continua patrimonialización de espacio publico", así como a que no se despoje de funciones a Divertia.

Además, la edil socialista Carmen Eva Pérez Ordieres ha considerado que deberían tomarse este tipo de decisiones en el Consejo de Administración de Divertia, y no "a puerta cerrada" en el despacho de su presidente, Óliver Suárez.

Martínez Salvador, a este respecto, ha aclarado que el objetivo de 'Paseo Gastro' no fue "nunca" desestacionalizar el turismo, sino complementar y dinamizar los festejos de la ciudad. Tampoco pretendía, según él, descongestionar la zona centro, pero sí potenciar la imagen de calidad de la ciudad.

De hecho, ha avanzado que la idea es extenderlo a otras zonas de la ciudad. "Ha llegado para quedarse", ha asegurado. Y si bien ha admitido que cabe mejoras en el modelo, ha acusado al PSOE de hacer el "ridículo" con sus críticas.

También ha precisado que el Principado realizó "minuciosas inspecciones" sanitarias y ha sostenido que hubo "cero" incidencias y "cero" hojas de reclamaciones.

Rouco (Vox), por su parte, ha hablado de quejas de malos olores y de "trastos" diversos en las traseras de las casetas, cuya calidad ha cuestionado. Eso sí, ha remarcado que Vox no viene "a hacer una cruzada ideológica entre partidos" y ha animado a Martínez Salvador a hacer "autocrítica".

Referente a la pérdida de negocio, según Vox, de locales hosteleros del entorno de 'Paseo Gastro', ubicado en el paseo de Begoña, Martínez Salvador ha afirmado que registraron un 30 por ciento más de ventas.

Para el edil, ha sido el evento popular con mayor calidad gastronómica de los celebrados en Asturias, con propuestas para todos los públicos en variedad y precio. De hecho, ha indicado que el 100 por ciento de los negocios participantes quiere repetir.

Según el concejal, generó 100 empleos directos y 150 indirectos. A su juicio, Gijón pide "más 'Paseo Gastro'", ha remarcado, a lo que ha considerado que ha sido un "éxito dentro del mejor verano que se recuerda en la ciudad".

PLAN CER

Por otra parte, el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha respondido al PSOE que está pendiente de aprobación en Junta de Gobierno local el convenio con el Colegio Oficial de Veterinarios del Principado de Asturias para la implementación del Plan CER, de Captura, Esterilización y Retorno de los gatos de colonias callejeras, previo paso de unas correcciones que fue preciso hacer en el documento.

Ante las críticas de la edil socialista María Caunedo por la "dejadez" de la Concejalía en este ámbito, Pintueles ha hecho valer una serie de actuaciones en materia de bienestar animal, como la geolocalización de colonias callejeras.

En este punto, ha incidido en que el PSOE había censado a 700 animales, mientras que este Gobierno ha detectado más de 2.000 en 198 colonias o puntos. De estos, solo el 50 por ciento están esterilizados, cuando, según el edil, se necesitaría que fuera entre el 80 y 90 por ciento para que funcione bien el citado Plan.

A esto ha sumado otras medidas, como un estudio de las condiciones sanitarias de estos asentamientos, cuyos resultados no son buenos e incluso a veces "preocupantes". También se ha diseñado un programa de colonias felinas, para dotar de texto normativo a esta labor.

Ha avanzado, asimismo, que el Ayuntamiento ha concurrido a subvenciones estatales dirigidas a entidades locales al objeto de obtener financiación adicional para estos fines por importe de 86.105 euros. Pese a estar pendiente de resolución, Pintueles se ha mostrado "optimista".

AUSENCIA DE PUMARIEGA

En respuesta a la concejala del PSOE Marina Pineda, por otro lado, la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), ha ratificado que mantendrá la delegación de competencias en materia de Promoción Económica, Empleo y Turismo a la vicealcaldesa y portavoz del PP, Ángela Pumariega, al tiempo que ha descartado que hubiera dejación de funciones por esta al ausentarse durante la primera semana de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) para ir a retransmitir los Juegos Olímpicos.

Pineda, que ha tildado de "bastante decepcionante" esta respuesta, ha criticado que la ausencia de Pumariega de lo que considera uno de los mayores eventos económicos y turísticos de la ciudad es "un comportamiento que Gijón no merece".

Pumariega, por alusiones, le ha replicado al PSOE que el trabajo va más allá de una semana de la Feria, sin desmerecer la importancia de esta.

Al tiempo, ha animado al PSOE a hacer proposiciones constructivas y ha opinado que "lo que les molesta es que Gijón avance". Frente a las críticas socialistas, ha dado ejemplos de actuaciones del Gobierno local como es la puesta a la venta de las últimas parcelas del Parque Científico y Tecnológico o el proyecto 'Naval Azul'.

IMPACTO DEL TURISMO

Por otra parte, en el apartado de ruegos, Podemos ha logrado que prospere, en parte, su petición sobre el impacto del turismo en los servicios públicos.

La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, responsable del área, ha dejado claro que Gijón no sufre una masificación, por lo que ha pedido no generar "ruido" en torno al turismo. No obstante, si ha avanzado que se harán unos estudios de presión turística, a través de la cátedra Gijón Milla del Conocimiento, que nunca se habían hecho antes.

Por otro lado, Martínez Salvador, en calidad de concejal de Urbanismo, ha rechazado la propuesta de Podemos para declarar el barrio degradado de Roces, que engloba más de 700 viviendas. El edil ha justificado que deben primero finalizarse los proyectos de barrio degradados pendientes.

Sobre esta cuestión, ha apuntado que no se renuncia a convocar nuevas ayudas, pero sí a asumir compromisos que no se van a poder cumplir en un tiempo respetable.

Tampoco se ha aceptado un ruego de IU para la creación de una Oficina de Lectura Fácil, si bien la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Fernández-Ahúja, se ha comprometido a avanzar en el plan relativo a esta cuestión.

JORNADA MUNICIPAL SOBRE DISCAPACIDAD

Ha avanzado, eso sí, que el próximo 24 octubre se celebrará la primera jornada municipal sobre discapacidad en Gijón, que se centrará en la discapacidad cognitiva e intelectual.

Otro ruego que no ha salido adelante ha sido el de IU - Más País - IAS, relativo a las Viviendas de Uso Turístico no registradas. Martínez Salvador ha apuntado que hay información que compete al Principado no al Ayuntamiento y ha remarcado que las denuncias, por Ley, no pueden ser anónimas ni pueden salirse de lo establecido reglamentariamente.

En todo caso, ha incidido en que antes de que se publicara el mapa interactivo de consulta de las VUT se registraba una denuncia cada 100 días y después una cada cuatro días. Por este motivo, ha sostenido que los datos ponen de manifiesto la efectividad de la medida.