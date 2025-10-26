Localizado con vida el hombre de 87 años desaparecido en Corvera

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han localizado con vida al varón de 87 años desaparecido en Corvera de Asturias.

El punto de encuentro de los equipos se había establecido en el Ayuntamiento, en Nubledo, donde se encuentraban el jefe de la Zona Centro Oeste del SEPA junto a bomberos de los parques de Avilés y La Morgal.

En el operativo han participado también la Unidad Canina de Rescate, la Unidad de Drones y el Grupo de Rescate a bordo de uno de los helicópteros multifunción del SEPA.

En las tareas de rastreo han trabajado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y voluntarios de la Agrupación Municipal de Protección Civil de Corvera. Las labores de búsqueda se han centrado en la zona de El Portazgo, la ermita de la Consolación y Nubledo.