Localizan un cadáver en una vivienda de Oviedo tras avisar los familiares de que no tenían noticias de su morador

Bomberos en el edificio donde fue localizado el cadáver - EUROPA PRESS

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos han localizado un cadáver en el interior de una vivienda de Oviedo, después de que familiares de la persona que la habitaba alertasen de que no tenían noticias de ella, según han informado a Europa Press fuentes de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento ovetense.

La intervención se ha producido en torno a las 15.00 horas de este viernes, tras la llamada de los familiares para solicitar la apertura de la vivienda. Una vez efectuado el acceso al domicilio, se ha localizado el cadáver en su interior.

Los hechos han tenido lugar en el número 8 de la calle Marqués de Santa Cruz, en la capital del Principado. La Policía Judicial se ha hecho cargo de las diligencias.