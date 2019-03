López-Asenjo (PP) apuesta por impulsar la economía azul desde la investigación y el emprendimiento

Publicado 19/03/2019 18:24:24 CET

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Gijón, Alberto López-Asenjo, ha apostado este martes por potenciar, desde el ámbito municipal, la formación y el desarrollo de modelos de negocio basados en la "economía azul".

López-Asenjo, a través de una nota de prensa, ha lamentado que hasta ahora la ciudad ha dado la espalda a esta economía azul que, sin embargo, puede convertirse "en un instrumento clave para la reactivación de nuestra economía local", ha asegurado.

Según estimaciones del Gobierno comunitario, se trata de un sector que, a nivel europeo, va a generar cinco millones de empleos en los próximos tres años.

De ahí que el candidato 'popular' sitúe entre sus objetivos "fomentar el asentamiento del talento joven mediante la creación de plataformas para el emprendimiento e iniciativas que pongan en valor la gran potencialidad de nuestra biodiversidad y riqueza marina", replicando así el modelo del Parque Científico-Tecnológico en el ámbito de la investigación y la innovación en torno a los sectores marino-marítimos.

La experiencia en la política europea y en la administración del Estado marcan siempre el punto de vista de López-Asenjo, que sitúa todas sus iniciativas en un contexto global, con la UE como escenario clave, de ahí que haya viajado hoy a Bruselas para participar en la conferencia Oceans the future of the blue planet, organizada por el Parlamento y la Comisión Europea.

En el curso del encuentro López-Asenjo ha podido conversar con destacadas figuras de la política comunitaria, como el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, el Director General de Asuntos Marítimos, Joao Aguiar Machado, el Director General Adjunto de la FAO, Arnie Mathiesen, o los eurodiputados del Grupo Popular Gabriel Mato y Francisco Millán. Unos contactos encaminados a estudiar "fórmulas que permitan atraer la financiación europea necesaria para poner en marcha este innovador proyecto".