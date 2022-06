López-Otín defiende la formación de los sanitarios en medicina personalizada

Sanidad reconoce la falta de formación de los sanitarios en medicina personalizada: "Hay elementos que cambiar"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo Carlos López-Otín ha defendido este lunes la formación de los sanitarios en medicina personalizada. "Es un ejemplo clarísimo de que si no nos educamos globalmente vamos a perder el tren de la innovación. Hemos perdido muchísimos y este no lo podemos perder", ha reivindicado durante la jornada 'Configurando la Medicina del Futuro: necesidades formativas en Medicina Personalizada de Precisión', organizada por Next Educación en colaboración con la Fundación Instituto Roche.

El experto considera que España tiene que "dedicar todos los esfuerzos a crear estructuras pedagógicas" en este asunto. "En la universidad no se está estudiando, pero es que los profesores tampoco se han formado. Tenemos que insertar el conocimiento de los lenguajes biológico y genómico para que no sean temas extraños y palabras raras", ha apuntillado.

Asimismo, la directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Celia Gómez González, ha admitido la falta de formación de los profesionales sanitarios en medicina personalizada de precisión, así como la escasez de contenido sobre este asunto en las facultades.

"No en todas las facultades se estudia. Es un tema que tenemos que abordar con las universidades y los decanos de Medicina y Enfermería. Tiene que formar parte del currículo básico. Lo hemos planteado y estamos revisando los programas de especialidades médicas ya con los residentes. Hay elementos que cambiar", ha añadido la responsable del Ministerio.

También ha reconocido que es necesario mejorar la formación continuada de los médicos en esta nueva materia. "Tenemos una cantera de líderes en medicina personalizada que se han formado por su cuenta para ayudar en ese proceso. Tenemos que utilizarles para hacer esa gestión de cambio, ya que es un cambio de paradigma en la forma de hacer las cosas", ha reflexionado.

Gómez González ha insistido en que es un "gran cambio cultural", y que como tal "tiene dificultades para producirse". "Es un proceso necesario que va viniendo solo y debemos gobernarlo para el beneficio de la sociedad", ha esgrimido.

Así, ha resaltado que desde el Ministerio ya se están conformando iniciativas para poner en marcha la medicina de precisión, como el Plan de Terapias Avanzadas en el que "la genómica tiene un papel principal". "El uso de los datos, del 'Big Data', es un elemento clave para abordar procesos clínicos, experimentar o acercarnos a nuevos medicamentos y formas de tratar enfermedades", ha asegurado.

De la misma forma, ha relatado que el plan "quiere recoger todo el aprendizaje de los casos de éxito para poder ordenar" cómo se realiza la medicina personalizada en toda España. "Tenemos que compartir experiencias. La mejor manera de enseñar incluyendo el 'Big Data' y la medicina personalizada es con el análisis de casos de éxito. Es el reto que tenemos ahora", ha apostillado.

Por su parte, el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Cruz Cigudosa, también ha admitido que España cuenta con un "déficit de formación en medicina de precisión enorme". "Tenemos que cambiarlo", ha defendido.

Igualmente, ha lamentado el "déficit tremendo" de formación postgrado. "Hay muy poca en España comparada con el resto de Europa. También somos el único país de Europa que no tiene reconocida la especialidad de genética clínica en los hospitales, somos una excepción", ha criticado.

Por último, el vicepresidente de la Fundación Instituto Roche, Federico Plaza, ha concluido que la confluencia de la oclusión de la genómica más el desarrollo "exponencial" de la salud digital están condicionando "claramente" que el sistema sanitario "se tenga que adaptar a la transformación".

"Hace falta que los profesionales estén también capacitados y formados, sepan utilizar estas herramientas, y que se comuniquen entre sí con el mismo lenguaje", ha concluido.