López (PSOE) alerta de que incluir El Cristo-Buenavista en el PGOU supone años de retraso para su urbanización

Publicado 21/10/2019 13:09:14 CET

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Wenceslao López, ha alertado este lunes de que el bipartito --PP y Ciudadanos-- quiere "paralizar" el desarrollo urbanístico de El Cristo-Buenavista al trasladar su revisión al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Les acusa de tomar decisiones "erróneas" como consecuencia de su "falta de conocimiento".

Incluirlo en la revisión del Plan General supone un retraso del proceso de revisión de "al menos cinco años, el máximo es impredecible", ha explicado en rueda de prensa. López ha recordado que en Asturias hay ejemplos de Planes Generales cuya revisión ha durado décadas.

Una de las cuestiones por las que se realizó un Plan Especial para El Cristo-Buenavista era por razones de "urgencia", ha afirmado. "Lleva demasiado tiempo esperando por ese desarrollo urbanístico y no podía seguir esperando", ha aclarado. Ha indicado que este tipo de decisiones son "muy temerarias" ya que "ponen en riesgo el futuro de Oviedo en toda su dimensión, a nivel de desarrollo urbanístico y a nivel legal.

Según López, se confirmó el pasado 16 de octubre en una Comisión, que el bipartito quiere "romper" las directrices en base a las cuales se contrató la revisión del actual Plan General de Ordenación Urbana. "Quieren romper un acuerdo del pleno, un contrato de desarrollo urbanístico, pero además, aunque no lo dicen, eso supone paralizar el desarrollo urbanístico de El Cristo-Buenavista y trasladar esa revisión al Plan General con todas sus consecuencias", ha destacado. Esto supondría "romper" de forma unilateral el contrato que tiene el Principado de Asturias con una empresa para ordenar urbanísticamente El Cristo-Buenavista. Algo que ha calificado como "muy grave".

López ha insistido en que "lo que se ha hecho, les guste o no, se ha hecho con procedimientos de participación ciudadana donde los ovetenses han manifestado sus opiniones" y ha recordado que el año 2016 se llevó a cabo un proceso de participación ciudadana abierto para que los ovetenses decidiesen qué quería que fuese El Cristo-Buenavista.

FÁBRICA DE LA VEGA

López también ha explicado que el bipartito está "rompiendo" un acuerdo con el Ministerio de Defensa y "paralizando" cualquier proyecto futuro con el mismo al pretender ordenar La Vega dentro del Plan General.

"Quieren abrir las puertas a la recalificación de La Vega con sus consecuencias especulativas", ha señalado. En este caso, según apunta, "su ignorancia no les permite llegar al conocimiento de que eso no va a ser posible por suerte".

"La ordenación de La Vega se hará cuando ambas partes estén de acuerdo, y ambas partes podrán estar de acuerdo cuando La Vega esté desafectada, cuando no esté bloqueada a su uso por Defensa y mientras eso no ocurra no se puede reordenar urbanísticamente", ha explicado López. Según ha detallado, eso es lo que va a paralizar temporalmente los deseos de recalificación por parte del bipartito.

López ha aclarado que en La Vega no estaba previsto un Plan Especial ni incluida su ordenación en la actual revisión del Plan General por algo "obvio". "Pretendíamos dejar su calificación como está, para uso industrial y equipamientos, porque eso es lo que Oviedo quiere y porque beneficia a la ciudad si quiere adquirir los terrenos", ha matizado.