López (PSOE) pide a Cuesta (Cs) que "abra juego" y dice que para gestionar el futuro de Oviedo "no vale cualquiera"

Publicado 31/05/2019 14:15:12 CET

OVIEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Wenceslao López, ha pedido este viernes al candidato de Ciudadanos, Ignacio Cuesta, que "abra juego" para negociar el gobierno local, remarcando que para gestionar el futuro de Oviedo "no vale cualquiera".

En declaraciones a los medios en la inauguración de la Feria de la Ascensión, López ha señalado que todavía no se han iniciado negociaciones entre los partidos tras las elecciones locales del pasado 26 de mayo, en las que el PP obtuvo 9 concejales, el PSOE 8, Ciudadanos 5, Somos 3 y Vox 2. "Hasta que no se repartan las cartas no se puede empezar la partida, y quien reparte las cartas es Ciudadanos", ha comentado, terminando la metáfora pidiendo que "abran juego".

Así, ante un primer contacto informal entre representantes del PP y de Ciudadanos en una cafetería ovetense, López ha restado importancia a la cita. "No hay ninguna fecha de reunión de ningún partido con Ciudadanos, otra cosa son los deseos que puedan tener otros de hacer matrimonios exprés", ha remarcado en referencia a los 'populares' de Alfredo Canteli.

Según Wenceslao, cinco días después de los comicios "el partido se juega más en los medios". En este sentido, considera que "hay tiempo de sobra" al faltar dos semanas para el pleno de constitución el próximo 15 de junio. Además, sostiene que "lo que haya que hablar para ese futuro de Oviedo se habla en poco más de una hora".

"El marco da para poco más. Está muy bien que algunos se hagan ilusiones pero hay que vivir de realidades", apuntilla, reiterando que lo que está claro es que "Ciudadanos, en Oviedo y en muchos sitios de España, es la bisagra para poder cerrar puertas y ventanas".

Por ello, se ha mostrado respetuoso con los tiempos y las estrategias que puedan plantearse en la formación naranja: "Hay que dejarlos tranquilos para que ellos se planteen su futuro, debemos respetar a esa organización para que definan sus estrategias". Y es que, Wenceslao López no tiene intención de "apurarles en absoluto".

"Llevo toda mi vida luchando por lo mejor para Oviedo y si algo he demostrado es capacidad de escuchar y de dialogar; ese es el marco y tampoco hay que llevarlo más allá", ha aseverado.

Para el socialista, el futuro de Oviedo es "algo trascendental" tanto por ser capital de autonomía como por los proyectos que tiene iniciados. "El Cristo-Buenavista, el PGOU, la Vega, el Bulevar son proyectos iniciados que hay que gestionar y poner en marcha. Es importante que quien esté sepa como hacerlo y además que lo haga para todos los ovetenses y no para intereses privados", ha advertido.

Igualmente, ha incidido en que en esos proyectos intervendrán también el Principado, el Estado y Europa. "Es un contexto de una complejidad y responsabilidad política muy importante y para eso no vale cualquiera", ha zanjado.