López (PSOE) sitúa el no al Área Metropolitana en impedir que él no estuviera en la foto de constitución

Publicado 01/03/2019 13:40:02 CET

OVIEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, ha afirmado que el no de los grupos contrarios a la incorporación de la capital al proyecto de Área Metropolitana Central responde a "razones electoralistas" para impedir que el como alcalde no estuviera presente en la firma del convenio de constitución.

El Principado y los cinco ayuntamientos más importantes de la región --a excepción de Oviedo después del que la suma de los votos de Somos y PP hicieran que el Pleno municipal decidieran que la capital quedaba fuera-- dieron este jueves el primer paso institucional para la configuración del Área Metropolitana de Asturias (AMA) con la firma del convenio que ha tenido lugar en La Pola Siero.

A preguntas de los medios un día después, López ha afirmado sentir "pena" por no haber estado presente en un proyecto que ha calificado como "el más importante para Asturias en relación coste y beneficio, porque el coste es nulo y todo es beneficio".

En ese sentido, ha indicado que como alcalde ha estado "empujando" por el AMC y que ahora siente "frustración" cuando llega el momento de materializarlo y Oviedo queda fuera "por dos grupos políticos". Así, ha acusado a Somos y a PP de "sectarismo", "localismo negativo" e incluso ha afirmado que piensa que el no es "para evitar que el alcalde de Oviedo estuviese ahí --en la foto de la firma del convenio--".

"No hay argumentos económicos ni racionales, solo razones políticas retorcidas para negarse", ha insistido, para acusar de "mentir" a los que se oponen con la excusa de que supone perder competencias municipales.

"No se pierden competencias municipales, no supone ningún coste y es más municipalismo, porque cada ayuntamiento se va a ocupar de lo suyo y de lo del resto, es aumentar el compromiso municipal para conseguir que el resto de Asturias no salga perjudicado", ha sentenciado.