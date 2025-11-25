López (Vox) acusa a Barbón de lanzar "una cortina de humo" con la acción de nulidad sobre el peaje del Huerna

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, ha acusado este martes al presidente del Principado, Adrián Barbón, de lanzar "una nueva cortina de humo" con el anuncio de una acción de nulidad contra el Estado para aparentar avances en la eliminación del peaje del Huerna (AP-66), pese a que "nada ha cambiado" y el Gobierno central "sigue sin ofrecer una solución".

López afirma en una nota de prensa que el movimiento planteado por el Ejecutivo autonómico "no modifica un solo milímetro la posición del Ministerio de Transportes" y únicamente "sirve para fabricar titulares con los que tapar la irrelevancia política del Gobierno asturiano en Madrid".

La portavoz de Vox subraya en la misma nota de prensa que en Asturias existe "un consenso absoluto" sobre la necesidad de suprimir el peaje, pero sostiene que la presión debe dirigirse "donde corresponde". "Las movilizaciones tienen que ser frente a Moncloa. En Asturias ya sabemos que toda la sociedad quiere el fin del peaje", ha afirma, al tiempo que reprocha al Principado que haya necesitado "un informe del Consejo Consultivo para comprenderlo".

La diputada critica que el Gobierno regional actúe "de cara a la galería", pese "a saber que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha rechazado el rescate del Huerna por motivos económicos y "no tiene intención de rectificar". "Lamentablemente, Sánchez solo cede a las peticiones de los separatistas", destaca.

López concluya que se trata de "otra maniobra que no llevará a ninguna parte" y una "puesta en escena" que, a su juicio, evidencia que "el Gobierno nacional no escucha a Asturias".