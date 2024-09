López (Vox) a Barbón: Pasará a la historia por ser el presidente que perdió no solo Arcelor, sino la industria

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha criticado este miércoles la gestión del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, durante la segunda sesión del Debate de Orientación Política. "Pasará a la historia por ser el presidente que perdió no solo Arcelor, sino la industria que es parte del ADN de Asturias", ha dicho.

Del mismo modo, sostiene que no se puede legislar "bajo ensoñaciones climáticas y ocurrencias sin alternativas reales y a espaldas de la industria y los consumidores". "Han demolido térmicas sin alternativas con el consiguiente aumento del coste de la energía. Pretenden imponer en la industria cambios radicales basados en tecnologías que no están maduras y no son viables económicamente, la 'ola verde' lo llamó usted ayer. La descarbonización suicida que han planteado y están llevando a cabo es una amenaza para la competitividad, el crecimiento económico y la prosperidad de la región. Arcelor es el claro ejemplo, no es un elefante, es un daño y perjuicio que ocasionan sus políticas", ha apuntado.

Cree López que a este ritmo, "Arcelor y Saint Gobain se sumarán a Danone, Vesuvius, Nestlé o Alcoa, grandes empresas que en los últimos años han cerrado sus plantas en Asturias ante el aumento de costes y sus ensoñaciones climáticas".

Además, se ha referido al peaje del Huerna para preguntar al presidente si va a ser contundente y exigir la eliminación del peaje o va a seguir criticando a toro pasado al PP. "Cada asturiano, o cada visitante que pasa por el peaje, debe abonar la friolera de 15euro de ida y 15euro vuelta para entrar y salir de Asturias. ¿Le parece poca tasa turista?", ha dicho.

Para la diputada de Vox, "la mejor política social y la mejor forma de ayudar para salir de la pobreza es ayudar a los autónomos, las empresas y las pymes a crear empleo", al tiempo que ha lamentado "el desamparo" de los jóvenes.

En cuanto a medio rural, López ha reprochado al presidente que obviara datos sobre "las casi 6.000 solicitudes de 2023 retenidas por pura burocracia socialista que a 20 de agosto de 2024 estaban sin pagar". "Continúan retrasando los pagos en unas ayudas de vital importancia para el sector. Es más, tanto que miran por los jóvenes, casi el 50% de las ayudas complementarias a la renta para jóvenes agricultores está sin pagar", ha añadido.

Y es que para Carolina López, Barbón señala que los aciertos son suyos y los errores de los demás. "Eso sólo lo puede hacer un político irresponsable, egocéntrico y soberbio que se cree que está por encima del bien y del mal", afea.

ACTO INSTITUCIONAL EN TUÑA

Además, la portavoz de Vox se ha referido al acto institucional de Memoria Democrática celebrado en Tuña, Tineo, para reprochar el uso de "la figura de Rafael de Riego para exhibir un ramo y una corona con la bandera de la república, haciendo apología de una ideología genocida".

En esa línea, ha preguntado López qué ideología está detrás de propuestas de Vox cuando pide incluir en el calendario de vacunación infantil del Principado de Asturias a los niños varones de 10 años de edad, para que reciban dos dosis de vacuna del papiloma humano; la equiparación salarial de los docentes de la escuela concertada; la devolución de oficio de los montes a sus vecinos; la inserción laboral de los jóvenes; la terminación de la Autovía del Suroccidente; o que se protejan los hórreos.

"Lo que decimos en Vox es que primero solucionemos nuestros problemas, y cuando los tengamos solucionados, podremos ayudar a los demás. Y a eso fuimos a Sotrondio, señor Barbón, a dar unas declaraciones, a expresarnos libremente. Y ¿que hizo la izquierda radical acompañada de representantes del PP? Convocar una contramanifestación, y generar odio y crispación donde no la hay. Han intentado coaccionar la libertad de expresión de representantes de Vox y sabe por qué, porque es a ustedes a quienes les incordia el viento de la libertad", ha añadido.

En la misma línea, replica a Barbón que "ser leal con Asturias no es tenerle lealtad a usted ni mucho menos mostrar sumisión frente a Adriana Lastra o Pedro Sánchez". "Ser leales con Asturias es respetar la democracia, garantizar los servicios públicos, invertir en mejorar las carreteras, respetar nuestra historia, nuestras creencias y nuestros orígenes", asevera.

ASTURIANO

El asturiano también ha tenido espacio en la intervención de la diputada de Vox, que ha criticado que haya dinero "para la Llingua". "Vox no niega la existencia del bable, son ustedes los que niegan la existencia de los distintos bables que forman una extensa riqueza lingüística en nuestra región", argumenta.

Al respecto, sostiene que son los socialistas los que quieren "acabar con todos estos dialectos e imponer una lengua única inventada que han denominado Llingua". "Esto si es deslealtad a Asturias, a los asturianos, a nuestro pasado y nuestras tradiciones. Usted está intentando rescribir la historia y para ello pretende crear una nueva lengua con la que poder hacerlo", entiende.