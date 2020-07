Losa afirma que el nuevo caso en Asturias confirma la necesidad de respetar las medidas sanitarias

Llama a "no tirar por tierra el esfuerzo hercúleo de la sociedad" durante las salidas nocturnas del fin de semana

OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha indicado tras confirmarse un nuevo caso de COVID-19 en Asturias que este positivo confirma que el virus "está ahí y no lo hemos vencido", por lo que ha insistido en la necesidad de seguir cumpliendo las medidas sanitarias como el uso de mascarilla o la distancia social.

Así lo ha señalado tras participar en Oviedo en la inauguración de la exposición 'En tiempos de coronavirus. Una mirada a la vocación de servicio', donde ha señalado que el nuevo caso confirmado en el área sanitario de Jarrio constata las advertencias de los autoridades.

"No se puede bajar la guardia, el virus está ahí y no lo hemos vencido, simplemente nos hemos apartado de él y está esperándonos", ha destacado Losa, que ha reiterado que hasta que no exista una vacuna todos dependemos de la responsabilidad individual de cada ciudadano.

Por otro lado, preguntado por las posibles aglomeraciones que se podrían dar este fin de semana --momento en el que se ponen en marcha los autobuses nocturnos entre los principales núcleos de población de la región--, Losa ha recordado que todos los fines de semana "se suele reforzar el dispositivo de seguridad".

"Somos conscientes de que la gente necesita de un desahogo, aunque no se puede tirar por tierra el esfuerzo hercúleo que ha hecho la sociedad", ha señalado, para recordar la situación económica "vulnerable" al tener que cerrar todo el sector económico y productivo.

"Volver a parar la economía seria una hecatombe", ha señalado, de la que ha recordado el esfuerzo del Gobierno central para que la economía "no caiga", pero ha recordado que "todo tiene un límite", por lo que ha apelado a la responsabilidad individual y colectiva.