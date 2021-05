Losa argumenta que 23 países de la UE ya tienen peajes en autovías, aunque ve "precipitado" valorarlo todavía

OVIEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha asegurado este jueves que 23 países de la Unión Europea ya tienen establecidos peajes en las vías de alta velocidad, aunque ha juzgado "precipitado" valorar todavía la puesta en marcha de peajes en autovías en España.

En unas declaraciones a los medios, Losa ha explicado que este asunto forma parte de unos estudios "muy primarios" y responde a la intención de la UE de estudiar el sistema de financiación de los fondos que se van a destinar al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española.

"Parece que es el camino del estudio previo, pero es todo muy precipitado todavía, no se sabe cómo será la fórmula que se adopte finalmente", ha dicho.

EL PRINCIPADO DEFIENDE LA "EXCEPCIONALIDAD" DEL TERRITORIO ASTURIANO

El consejero de Desarrollo Rural y Cohesión Territorial, por su parte, ha explicado que esta decisión se enmarca en la necesidad de que el Gobierno de España plantee "soluciones" para poder devolver "a medio plazo" 140.000 millones de euros que se van a recibir del fondo de recuperación.

Desde Asturias, ha dicho, "siempre" se ha defendido una posición "muy clara". "Ese peaje no puede ir directamente contra los usuarios en un territorio como el nuestro, donde no hay alternativas de pago o de no pago, sino que nuestra red es la que hay", ha subrayado. El consejero ha destacado además que la red de carreteras nacionales en Asturias es "muy limitada", con lo que el Principado defendería "hasta una cierta excepcionalidad de Asturias", donde hay dos autovías regionales.

"Si hay una homogeneización del coste por pago en la red de alta capacidad, tendríamos que valorar también la rebaja del peaje del Huerna en ese contexto", ha dicho.