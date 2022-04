Losa espera que se juzgue al detenido por matar a la niña de 14 años "cuanto primero mejor"

OVIEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha señalado este jueves que espera que se juzgue al detenido por matar a la niña de 14 años en Oviedo "cuanto primero mejor".

El único sospechoso del crimen perpetrado el martes en el barrio ovetense de Vallobín continúa ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), por lo que todavía no ha sido puesto a disposición judicial. La delegada ha indicado en declaraciones a los medios que su vida no corre peligro.

Las investigaciones de este "horrendo crimen", ha agregado Losa, están bajo secreto de sumario, por lo que no ha ofrecido nuevos datos. Sí ha remarcado la delegada que la Policía trabaja "desde el minuto cero" con una eficacia "excepcional" en la resolución de la investigación.

Preguntada sobre si constan antecedentes del acusado, ha señalado que no puede corroborarlo por el secreto de las actuaciones. No obstante, la delegada ha explicado que el sistema "no puede perseguir siempre permanentemente a las personas". "Vivimos en un estado de derecho en el que hay unas normas que dicen que si cometes un delito tienes que cumplir la pena, pero una vez cumplida las personas quedan en libertad", ha explicado, para después afirmar que "garantizar que todas las personas van a ser buenas durante toda su trayectoria vital es imposible".