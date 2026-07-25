Love The 90s ha anunciado su regreso a Gijón el 1 de agosto como única parada en el norte de España

Cartel del evento. - LOVE THE 90S

GIJÓN 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Love The 90s' ha anunciado su regreso a Asturias el próximo 1 de agosto tras ocho años de ausencia. La cita, que se celebrará en el Parque Hermanos Castro de Gijón, se ha configurado como la única parada de esta gira internacional en el norte de España.

El evento, producido por la promotora Sharemusic!, reunirá sobre el escenario a 15 artistas destacados de la época entre los que figuran nombres internacionales como Alexia, Haddaway, Dr. Alban, Mystic, Whigfield, Rozalla, Daisy Dee de Technotronic, Paradisio y Ku Minerva. La nómina de participantes se completa con referentes nacionales como Chimo Bayo, Rebeca, Jumper Brothers, Viceversa, Marian Dacal y Sensity World, en un show que estará presentado por Fernandisco.

La parada en Asturias supone el retorno del espectáculo a una localidad que ya acogió una de sus ediciones en 2018. De este modo, Gijón se ha sumado al itinerario nacional del festival para la temporada 2026 junto a Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.