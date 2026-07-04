Luarca acoge este fin de semana una nueva edición de su torneo internacional de fútbol base

Presentación del torneo. - AYTO. DE VALDÉS

OVIEDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La villa de Luarca (Valdés) vuelve a albergar este fin de semana una nueva edición del torneo internacional de fútbol base, un evento que reunirá a cerca de 1.500 futbolistas pertenecientes a 135 equipos de todas las categorías. La competición engloba los encuentros de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y femenino.

Los encuentros se disputarán en diversas sedes del municipio, concretamente en el Polideportivo Municipal 'Pedro Llera Losada' y el Polideportivo de Villar --ambos con pista de parqué--, así como en la pista exterior del Polideportivo Municipal Pedro Llera Losada y la pista semicubierta de Villar.

Para asegurar el correcto desarrollo de la competición y velar por la seguridad de los participantes y visitantes, el Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial de coordinación. Esta medida contempla el incremento de los turnos de la Policía Local, la contratación de servicios de seguridad privada en cada una de las sedes de los encuentros y el despliegue de efectivos de Protección Civil durante todas las jornadas del campeonato.