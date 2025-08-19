Luarca entra de lleno en los festejos de San Timoteo

OVIEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Luarca, en el municipio asturiano de Valdés, afronta los festejos de San Timoteo, con un día grande, el de la romería, día que disfrutarán los asistentes el próximo 22 de agosto.

De esta forma, este martes 19 de agosto, tiene lugar la primera gran verbena, desde las 23.00 horas, con Banda Gaudí y Assia, según información de la organización recogida por Europa Press.

Los impulsores de las fiestas buscan la creación en Luarca de distintos ambientes para los distintos gustos de los más jóvenes o los más mayores.

Para el miércoles 20 de agosto, también en el Parque del Ayuntamiento, tendrá lugar otra gran verbena con actuaciones de América de Vigo y Orquesta Marbella.

La fiesta seguirá este jueves 21 de agosto en el mismo escenario, en la Verbena de la Víspera. Top Líder y Orquesta Marsella se encargarán de animar la noche. Esa noche son los fuegos artificiales, que se tiran desde el mar.

Por último, el día grande de San Timoteo, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias, llega este viernes 22 de agosto. Es el día en el que se realiza la romería de San Timoteo. Por la mañana, los romeros parten de la villa luarquesa ataviados con su 'chambrón' (blusón), el bastón y la 'T' de pan colgada del cuello. Desfilarán al ritmo de las charangas hacia el campo de San Timoteo, equipados con víveres para pasar la jornada y acompañados por los típicos cabezudos.

La ermita está en el llamado Campo de San Timoteo. Miles de romeros se congregan a sus puertas a la espera de la celebración de la misa. Posteriormente se saca el santo en procesión. Una vez de vuelta, se le recibe con el clásico 'cumpleaños felíz' con los romeros cantando todos juntos, bastón en alto.

Una vez termina la jornada, los romeros se congregan para regresar todos juntos a la villa, en dirección al Ayuntamiento. Los vecinos, desde las viviendas les arrojan agua.

La música volverá al parque del Ayuntamiento con Orquesta Tattoo, a partir de las 20.30 horas, y Tekila, a las 23.00 horas, según el cartel de la organización.