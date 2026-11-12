Lugones acogerá este fin de semana pruebas de escalada de bloque y velocidad con unos 200 inscritos

Ell alcalde de Siero, Ángel García, junto al concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad; ‘Finuco’ Martínez, director ejecutivo de B3 Sportainment y Dani Castillo, director de marketing de Sputnik Climbing. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones de Sputnik Climbing Asturias, en Lugones, acogerán los días 14 y 15 de noviembre un programa de competiciones de escalada de bloque y velocidad que incluye el Open Internacional Absoluto de Velocidad y cuenta ya con alrededor de 200 inscritos, aunque el plazo de inscripción permanece abierto.

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', ha presentado este jueves las pruebas, en las que participarán deportistas de Asturias, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura, así como de Francia y Portugal, entre otros lugares.

La programación comenzará el sábado con el Campeonato de Asturias de Bloque y la primera prueba de la Copa de Asturias de esta modalidad. La jornada tendrá dos turnos clasificatorios, de 9.00 a 12.00 y de 12.00 a 15.00 horas, con un máximo de 160 participantes.

Las finales juveniles arrancarán a las 17.30 horas y las absolutas, a las 18.30 horas. La entrega de premios está prevista para las 20.15 horas.

EL OPEN INTERNACIONAL REPARTIRÁ 3.000 EUROS

El domingo se disputarán el Campeonato Asturiano de Velocidad, el Open Juvenil de Velocidad y el Open Internacional Absoluto de Velocidad. La competición autonómica comenzará a las 11.30 horas y el Open Internacional, a las 13.30 horas, mientras que la entrega de premios tendrá lugar a las 14.30 horas.

El Open Internacional Absoluto contará con categorías masculina y femenina y repartirá un total de 3.000 euros en premios. Los ganadores de cada categoría recibirán 1.000 euros; los segundos clasificados, 400 euros, y los terceros, 100 euros.

Por su parte, el Open Juvenil se desarrollará en las categorías sub-17 y sub-19, tanto masculinas como femeninas, con premios en material deportivo.

INSTALACIONES INAUGURADAS EN SEPTIEMBRE

Las competiciones se celebrarán en el centro de Sputnik Climbing Asturias, inaugurado el pasado 25 de septiembre tras una inversión de 4,6 millones de euros y la creación de 30 puestos de trabajo.

El complejo se levanta sobre una parcela municipal de 3.200 metros cuadrados cedida mediante un derecho de superficie por 30 años. Dispone de 2.400 metros cuadrados de superficie, un centenar de rutas de hasta 20 metros de altura, un muro oficial de velocidad, zonas de bloque, gimnasio y área de restauración.

Durante la presentación, García ha destacado las posibilidades que ofrece el centro para organizar campeonatos y ampliar la oferta deportiva del concejo.

"Haber conseguido que Sputnik esté en Siero ha sido un gran éxito, porque nos permite hacer una oferta deportiva diferente a la del resto de concejos y contar con la mejor instalación de escalada en todas sus disciplinas", ha manifestado.

El alcalde ha señalado que el objetivo es generar "un ecosistema social, económico y deportivo", tanto con la actividad diaria de las instalaciones como con la celebración de competiciones. "En escalada queremos ser el número uno en Asturias", ha afirmado.