Luis Venta (PP): "Puente viene a reírse a la cara de todos los asturianos y a tomarnos el pelo"

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Luis Venta Cueli, se ha mostrado muy crítico con la visita del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y ha asegurado que con su visita "viene a reírse de todos los asturianos y a tomar el pelo a todos".

Considera Venta Cueli que la visita ha sido un photocall con el presidente Adrián Barbón y sobre todo "un engaño y una falta de respeto a quienes vivimos en esta comunidad autónoma" ya que no ha dado ni respuestas ni explicaciones a las infraestructuras pendientes ni tampoco a las continuas incidencias que se presentan.

"Puente se viene a reír en la cara de todos los asturianos y decir, atreverse a decir que los problemas son inevitables y que tenemos que armarnos de paciencia es una tomadura de pelo que no vamos ni a consentir ni nos va a callar. Por no decir, no ha dicho en ese papel que venía de comercial de Renfe, ni los horarios que va a tener la alta velocidad", ha indicado el diputado del PP.

Insiste el diputado del PP en que Óscar Puente olvidó y no quiso mencionar ninguna de las reivindicaciones que tiene Asturias o que tiene su Ministerio con Asturias, y su visita supone "un silencio inaceptable que confirma que Asturias no pinta nada para Sánchez y que Barbón no pinta nada para el gobierno de España".