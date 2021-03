Luke Winslow-King actúa este jueves en Avilés

OVIEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantautor norteamericano Luke Winslow-King ofrecerá este jueves 18 de marzo un concierto en Avilés en el Auditorio de la Casa de Cultura. Será a las 20.00 horas.

Las entradas se encuentran a la venta con un precio de 10 euros, en los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y la página web https://entradas.liberbank.es/palaciovaldes. El día del concierto tendrán un precio de 12 euros.

En el único concierto en el norte de los tres que tiene programados en paso por España (los otros dos son en Valencia y Badalona) dentro de su tour europeo, en Avilés estará acompañado como siempre por los grandes músicos de su banda, y contará con el guitarrista italiano Roberto Luti, con el que ha dado forma al que es su séptimo LP, que lleva por título 'If these walls could talk'.