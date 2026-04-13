Luz verde a la cesión a Aller de un tramo de la AS-386 en Moreda

Reunión del Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha dado luz verde a la cesión y cambio de titularidad en favor del Ayuntamiento de Aller del tramo que comprende la travesía urbana de Moreda en la AS-386 (Cabañaquinta).

La cesión se lleva a cabo tras haber invertido casi 250.000 euros en la mejora de la seguridad de los 1,3 kilómetros de carretera que atraviesan la localidad y de construir una nueva glorieta para reordenar el punto complejo de circulación que suponía el cruce de tres vías con gran tráfico: la AS-386 (Ujo-Cabanaquinta/Cabañaquinta), la AS-112 (Uxo-Puerto de San Isidro) y el paseo de Les Xandes, de carácter urbano.

La cesión de la travesía se inscribe dentro de la política de cooperación que el Principado lleva a cabo con los municipios para humanizar y adecuar tramos urbanos con inversiones que mejoran sus prestaciones y seguridad. Posteriormente, estos tramos pasan a la gestión municipal, al tratarse de vías plenamente integradas en la trama urbana, según ha informado el Ejecutivo regional.